تهدد الأمن.. حكومة حماد تمنع مسيرات “GNSS وRTK وPPK”

اخبار ليبيا 24

حظرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، التعاقد على توريد واستخدام المعدات والأجهزة المساحية “طائرات دون طيار – درون” التي تدعم تقنيات “GNSS– RTK – PPK”، التي تعتبر ذات حساسية أمنية وقد تهدد الأمن.

صدر القرار، اليوم، بهدف تقنين أنشطة الرفع المساحي والتصوير الجوي، واستخدام المعدات كالطائرات المسيرة، ذات الخطورة الأمنية، وأكد ضرورة التنسيق والرجوع للشركة التي جرى تحديدها للتعاقد بهذا الشأن، وذلك في إطار التعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني للتنسيق الأمني.

السماح بالتعاقد مع شركة حددتها الحكومة

وجاء تعميم القرار من قبل سامي الضاوي، وزير الحكم المحلي، لجميع البلديات والمجالس التسييرية، والقرار يقضي بإلزامية التعاقد مع شركة محددة بعينها وهي شركة “العبور” للمسح والتصوير الجوي، المعتمدة من قبل وزارة العمل والتأهيل، عند التعاقد على تنفيذ المشاريع العامة والتي تتطلب أعمال مساحية وإجراء مقاسات الربط المساحي أو تنفيذ عمليات التصوير الجوي أو عند التعاقد على استعمال قواعد البيانات الجغرافية الوطنية لإنتاج خرائط حديثة لأي غرض.

وإلى جانب فوائد الطائرات دون طيار، في التصوير والرفع المساحي والمراقبة، لكنها قد تشكل خطرا إن كانت من نوع حديث ووقعت في يد الشخص الخطأ، لذا جاء هذا القرار لضبط الأمر، وإبعاد تلك المعدات عن أيدي غير المؤهلين لاستخدامها.

وانتشرت أنباء أمس عن هجوم استهدف منزل عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، جرى تنفيذه عن طريق طائرة مسيرة “درون”.