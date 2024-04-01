النفط يواصل الصعود وسط توقعات بتقلص إمدادات أوبك +

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط وسط توقعات بتقلص الإمدادات من تخفيضات أوبك + والهجمات على المصافي الروسية، بينما دعمت بيانات التصنيع الصينية المتفائلة توقعات تحسن الطلب.

وارتفع خام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 87.25 دولار للبرميل بعد صعوده 2.4 بالمئة الأسبوع الماضي. وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 83.44 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 27 سنتًا، أو 0.3٪، بعد مكاسب 3.2٪ الأسبوع الماضي.

وكانت أحجام التداول ضعيفة؛ إذ ظلت الأسواق في العديد من البلدان مغلقة بمناسبة عطلة عيد الفصح.

وسجل كلا الخامين مكاسب للشهر الثالث على التوالي في مارس، مع بقاء خام برنت فوق 85 دولارًا للبرميل منذ منتصف الشهر الماضي.

تمديد تحفيض النفط

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية يونيو. وهذا ما قد يؤدي إلى تقليص إمدادات الخام خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة، إن شركات النفط في البلاد ستركز على خفض الإنتاج بدلاً من الصادرات في الربع الثاني من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع أعضاء أوبك + الآخرين.

وأدت هجمات الطائرات بدون طيار من أوكرانيا إلى تدمير العديد من مصافي التكرير الروسية، وهو ما قد يقلل من صادرات الوقود الروسية.

وفي أوروبا، كان الطلب على النفط أقوى من المتوقع، إذ ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي في فبراير. جاء ذلك بحسب محللي “جولدمان ساكس”، مقابل توقعاتهم بانكماش قدره 200 ألف برميل يوميًا في عام 2024.