الطاقة الذرية: لا أضرار في حريق حضيرة قديمة بمركز البحوث النووية

أخبار ليبيا 24

أكدت مؤسسة الطاقة الذرية عدم حدوث أية أضرار جراء نشوب حريق بمركز الطاقة النووية في تاجوراء. وقالت المؤسسة، اليوم الاثنين، إن الحريق اندلع في حضيرة قديمة داخل المركز، وقد جرت السيطرة عليه نهائيًا.

وأوضحت المؤسسة، أن “الحريق شب مساء يوم الأحد في إحدى الحضائر القديمة (هنقر) بمركز البحوث النووية.. وقد تمت السيطرة عليه نهائيا – بحمد الله -.. وهو بعيد عن أي مبنى من المباني الحيوية بالمركز”.

ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ صور لمشاهد الحريق في الحضيرة. وأثنى الجهاز على الجهود المبذولة من قبل فرقه لدعم ومساندة فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

كما أكدت هيئة السلامة الوطنية إخماد فرق الإطفاء للحريق بالكامل. وقالت الهيئة: “بعزيمة رجال هيئة السلامة الوطنية تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في إحدى الحضائر القديمة التابعة لمركز البحوث النووية بتاجوراء بكل شجاعة ومهنية واحترافية في ملحمة بين فروع الهيئة وأقسامها كما أعتاد عليها في كل الأزمات والمحافل”.

ماذا تعرف عن مؤسسة الطاقة الذرية؟

ومركز البحوث النووية بتاجوراء أنشئ سنة 1977 يضم مفاعل أبحاث بقدرة ( MW 10) عشرة ميغاوات، ومعامل متخصصة في مجالات الكيمياء الإشعاعية وإنتاج النظائر المشعة، والفيزياء النووية، وفيزياء البلازما.

ويتبع المركز إلى مؤسسة الطاقة الذرية التي جرى تأسيسها سنة 1973 وتبعيتها لمجلس الوزراء ومقرها الرئيس مدينة طرابلس وتدار من قبل مجلس إدارة.

وسبق للمؤسسة أن أوفدت عناصر بشرية للدراسة الجامعية والعليا بالخارج مند سنة 1974.

وبحسب الموقع الرسمي للمؤسسة، فقد تجاوز تجاوز إجمالي الطلاب الموفدين 800 طالب منهم أكثر من 500 طالب للدراسات الجامعية في مجالات العلوم، والهندسة، والإدارة، والقانون، والاقتصاد، والطب النووي، وما يزيد عن 300 طالب للدراسات العليا والتخصصية.