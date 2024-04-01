الذهب يطير.. سعر عيار 21 يصل 445.66 دينار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قفزت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق، مساء الاثنين، إذ وصل ثمن كسر الذهب عيار 18، نحو 382 دينارا، وعيار 21 بـ445.66 دينار، ووعيار 24 بـ509.33 دينار.

وجاء الارتفاع في أسعار المعدن الأصفر، كانعكاس مباشر لارتفاع سعر الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، خلال الأيام الماضية. وشمل الارتفاع الذهب الجديد والمستعمل.

الذهب الجديد والمستعمل

وتراوح سعر الذهب المستعمل عيار 18 ما بين 400 و435 دينارا، بينما تراوح سعر عيار 21 ما بين 460 و485 دينار، أما الذهب الجديد فوصلت سعر عيار 18 ما بين 500 و540 دينار، وتراوح سعر عيار 21 ما بين 540 و560 دينارا.. وعلى مستوى العالم، وصل سعر الأونصة لرقم قياسي أيضًا وغير مسبوق، وهو 2,250.63 دولار.

وقبل يومين فقط، كان سعر كسر الذهب عيار 18 374 دينار، وسعر كسر ذهب عيار 21 بـ436.33 دينار، وعيار 24 بـ498.33 دينار.

وحينها كانت أسعار الذهب المستعمل عيار 18 ما بين 400 و430 دينارا، فيما تأرجح سعر عيار 21 ما بين 460 و480 دينار، وسجل سعر الذهب الجديد عيار 18 ما بين 490 إلى 540 دينار، وسعر عيار 21 ما بين 540 إلى 565 دينار. ووصل سعر أونصة الذهب آنذاك 2,232.75 دولار، وهذا الاضطراب الواضح في الأسعار يكشف ما يعاني منه الاقتصاد الليبي مؤخرًا من ارتباك وتغيرات حادة في الأسعار، جميعها تحدث بعد ارتفاع سعر العملة الأمريكية.