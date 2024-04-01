الدولار يرتفع إلى 7.29 دينار بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية، اليوم الاثنين، ليصل إلى 7.29 دينار، بعد أن كان 7.20 دينار، في تعاملات يوم الأمس.

ويعاني الاقتصاد الليبي من أزمات يظهر انعكاسها واضحا على ارتباك أسعار العملات الأجنبية، ووجود سعرين لكل عملة.

هذه الاضطرابات تؤثر مباشرة على أسعار جميع المنتجات، في وقت يقاسي فيه المواطن ليوفر احتياجاته خلال شهر رمضان المبارك، فضلا عن الاستعداد لموسم عيد الفطر.

و واصل سعر اليورو في الصعود إذ سجل 7.80 دينار مقابل 7.73 دينار الأحد، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على ثباته عند مستوى 8.80 دينار.

وبقيت الليرة التركية والدينار التونسي محافظا على استقرارهما بسعر 0.24 دينار الأولى، والثاني 2.20 دينار.

استقرار لأسعار العملات في السوق الرسمية

واستقرت أسعار معظم العملات الأجنبية في السوق الرسمية حسب إعلان مصرف ليبيا المركزي اليوم، إذ بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.84 دينار، فيما بلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.22 دينار، والجنيه الاسترليني 6.11 دينار، والدولار الكندي 3.58 دينار.

أما بالنسبة للعملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار، والدرهم المغربي 0.48 دينار ليبي.

في حين سجل سعر كسر الذهب عيار 18 صعوداً نسبياً إلى 374.5 دينار في ختام تعاملات يوم الأحد.