الأرصاد: نتوقع تراجع حدة الأجواء الحارة اعتبارا من الغد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تراجع في درجات الحرارة يصل إلى 10 درجات مئوية، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقالت الأرصاد، اليوم الإثنين، إن الكتلة الهوائية الساخنة لاتزال تؤثر على معظم مناطق البلاد، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (30-37) مئوية.

وأضافت أن الرياح تتحول على مناطق الشمال الغربي بداية من هذه الليلة إلى شمالية فشمالية شرقية، وتسجل درجات الحرارة تراجعا ويكون ملحوظا يوم الغد بنحو 10 درجات مئوية، لتكون ما بين (20-25) مئوية.

وقالت الأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة يومي الأربعاء والخميس خاصة على مناطق الشمال.

الأرصاد: هذه تفاصيل حالة الطقس

وحالة السماء في شمال غرب ليبيا صافية مع ظهور سحب عابرة هذه الليلة ويوم الغد على بعض المناطق.

والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، وفق توقعات الأرصاد. وتتحول الرياح تدريجيا بداية من هذه الليلة إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32–37) مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من هذه الليلة، إذ من المتوقع أن تتراوح يوم الغد ما بين (20–25) مئوية على أغلب المناطق.

وفي الخليج وحتى سهل بنغازي إلى أمساعد، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27–32) مئوية.

وفي جنوب غرب ليبيا السماء صافية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى في تلك المنطقة تتراوح ما بين (34–37) مئوية. وتوقعت الأرصاد، أن تسجل تراجعا بسيطا يوم الغد خاصة على غدامس والحمادة.

أما في جنوب شرق ليبيا، فالسماء كذلك صافية والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31–34) مئوية.