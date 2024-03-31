برلمانيون وأعضاء بالدولة: نرفض إيقاف “عون”.. وحكومة “الدبيبة” تمرر صفقات نفطية مشبوهة

أخبار ليبيا 24

أعلن أعضاء عن مجلس النواب والأعلى للدولة وحكماء وأعيان الزاوية رفضهم التام لإيقاف محمد عون وزير النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية.

واتهموا يوم السبت في بيان مصور، الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بتمرير بعض الصفقات النفطية المشبوهة من خلال إيقاف الوزير عن العمل وتكليف غيره.

وقال البيان: إن “الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط تعملان على تمرير صفقة حقل الحمادة بالمخالفة للقانون وتنويهات مجلس النواب والنيابة العامة وديوان المحاسبة”.

وأضاف البيان: “نرفض كل الصفقات التي تحاول الحكومة تمريرها، ونطالب بالتحقيق في كيفية إصدار قرار إيقاف وزير النفط واعتباره قرارا باطلا”.

وقال البيان: “نرفض استعمال السلطة الرقابية سيفا بيد الحكومة لتحقيق مصالحها”.

وأضاف البيان: أن ” حكومة الوحدة من خلال المؤسسة الوطنية للنفط ورطت ليبيا في عقود مجحفة بها شبهات فساد ما يُمثل تهديدًا للأمن القومي ومخالفة للقانون والتشريعات”.

إيقاف محمد عون

وفي 26 مارس الجاري أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا بإيقاف “محمد عون” وزير النفط عن العمل، بسبب ارتكابه مخالفات قانونية أضرت بالمصلحة العامة للدولة، وفقا لبيان.

وقال بيان الهيئة: إن “قرار توقيف الوزير جاء لدواع ومقتضيات مصلحة التحقيق، وبناءً على “مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية”.

و”محمد عون” الذي تولى منصب وزير النفط منذ فبراير 2021، على خلاف مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، خاصة بعد أن قام “الدبيبة” بتشكيل “المجلس الأعلى لشؤون الطاقة” تحت رئاسته، الأمر الذي رفضه الوزير بشدة واعتبره سلبًا وتجاوزًا لصلاحياته.