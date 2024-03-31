عقيلة صالح: الدبيبة غير ذي صفة.. والحرب في ليبيا انتهت للأبد

أخبار ليبيا 24

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إن حضور عبد الحمد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، اجتماع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الخماسي بعد أن سُحبت منه الثقة في مجلس النواب.

وشدد عقيلة صالح في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الدبيبة يمثل نفسه وليس رئيساً للحكومة وقد زالت عنه هذه الصفة، موضحا أن مجلس النواب اشترط في حال الإصرار على مشاركة الدبيبة أن تشارك الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.

عقيلة صالح: الحل هو تشكيل حكومة موحدة تجري الانتخابات

وأضاف عقيلة صالح أن الحل هو تشكيل حكومة موحدة تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأن هذا مطلب جميع الليبيين، مشيرا إلى أنه يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة عندما يتم تشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات، وتعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات، ويدعو مجلس النواب المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

ونفى عقيلة صالح معارضته لأي اجتماع أو لقاء من أجل إنهاء الأزمة الليبية.، لافتا إلى أنه بعد إصدار القاعدة الدستورية وصدور القوانين الانتخابية يجب الالتزام بها ولا يحق لأحد أن يلغي أو يغير فيها.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن تغيير القوانين الانتخابية اختصاص أصيل للجنة “6+6” وفقاً للتعديل الدستوري، مشيرا إلى أنه طبقاً للإعلان الدستوري، فإن النظام في ليبيا يشبه ما يسمى نظام المجلس أو نظام الجمعية.

عقيلة صالح: النوّاب يملك السلطة التشريعية وسلطات تنفيذية

وأوضح عقيلة صالح أن مجلس النوّاب يملك السلطة التشريعية وسلطات تنفيذية، ويُعين كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة ويرسم السياسات العامة للدولة وغيرها من الاختصاصات، لافتا إلى أن الظروف الاستثنائية لليبيا تقتضي ببعض الأحيان إجراءات سريعة تحقيقاً للمصلحة العامة.

ولفت عقيلة صالح إلى أن مقترح “ضريبة سعر الصرف” سيعرض في مجلس النواب لإقراره بعد التأكد من أنه يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الليبيَّين، موضحا أن تمسك الدبيبة ببقائه أوصل البلاد لما وصلت إليه من انقسام وفساد إداري ومالي.

وأشار عقيلة صالح إلى أن الحل في ليبيا هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ويكون صندوق الاقتراع هو الحكم، لافتا إلى أن إجراء انتخابات نزيهة تُقبل نتائجُها يتطلب أن تكون هناك حكومة واحدة.

عقيلة صالح: لا حرب بين الليبيين لأنهم انتبهوا إلى الفتنة

وشدد عقيلة صالح على أنه لا حرب بين الليبيين لأنهم انتبهوا إلى أن ذلك بسبب الفتنة، والرغبة في استمرار الانقسام والفوضى لنصل إلى دولة فاشلة يتحكم فيها الأجنبي، لافتا إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد منذ البداية بالعمل من سرت حتى تستطيع ممارسة عملها دون ضغوط وبعيداً عن المليشيات المسلحة ولكي تبدأ في تفكيك هذه المليشيـ.ـات وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي.

وأضاف رئيس مجلس النوّاب أن الحكومة الليبية شُكِّلت وفقاً لهذا الاتفاق بتزكية أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، ومنح مجلس النواب الثقة للحكومة، لافتا إلى أن بعض الدول التي لا تريد الاستقرار لليبيا امتنعت عن التعامل مع الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان بحجة عدم عملها من العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن هذه الدول تعرف أن دخول الحكومة الشرعية إلى طرابلس لن يتم إلا بحدوث حـ.ـرب واقتتـ.ـال، مشددا على أن تشكيل حكومة هو شأن داخلي ولا يحتاج اعتراف دول لأنه ليس انقلاباً أو تغيير نظام حكم.