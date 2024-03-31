عبد الكبير: احتجاجات وسط بن قردان للمُطالبة بفتح معبر رأس اجدير

أخبار ليبيا 24

قال مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، إن عدد من التُجار أشعلوا الإطارات وسط مدينة بن قردان، للمُطالبة بفتح معبر رأس اجدير، واستئناف نشاطهم التجاري.

عبد الكبير: أغلب المُحتجين إما تجار أو أجُراء

وأوضح عبد الكبير في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن أغلب المُحتجين إما تجار يعملون في التجارة البينية، أو أجُراء في محلات تورّد السلع إلى ليبيا، لافتا إلى أن استمرار غلق المعبر أحال التُجار والأجراء على البطالة القسرية، ما يُهدد مصدر قوتهم، مرجحا إعادة فتح المعبر أمام حركة الأفراد والسلع في الأيام القادمة، بعد قيام الجانب الليبي بالترتيبات اللازمة.

زوارة: نحمل حكومة الدبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع داخل منفذ رأس اجدير

وكانت بلدية زوارة قد حمّلت حكومة الدبيبة منتهية الولاية، ووزارة الداخلية مسؤولية تدهور الأوضاع داخل منفذ رأس اجدير الحدودي، معتبرة أن هذه الفوضى الممنهجة، تخدم مصالح أجندات جهوية محدودة تتستر بهياكل السلطة.

وعبّرت البلدية عن استياءها الشديد من الأحداث، التي حصلت داخل منفذ رأس اجدير، محملة حكومة الدبيبة والجهات القائمة على تسيير المنفذ المسؤولية الكاملة على الفوضى والفتنة الناتجة عن الأفعال الاستفزازية، متهمة قوة تتستر تحت مسمى إنفاذ القانون قامت باقتحام المنفذ دون أي تنسيق مع إدارة المعبر والسلطات المحلية، وقامت بالاعتداء على الأجهزة الأمنية، وبعض المواطنين، ما أدى إلى احتقان كبير وردة فعل عنيفة على القوة.