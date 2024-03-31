رونالدو يوقع على “هاتريك” جديد في الدوري السعودي

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وقع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على “هاتريك” في مرمى الطائي، إذ اكتسح فريقه النصر ضيفه الطائي بنتيجة 1:5 مساء، يوم السبت، على ملعب الأول بارك.

وهذه هي المباراة الرابعة التي يسجل فيها رونالدو 3 أهداف أو أكثر منذ انتقاله إلى نادي النصر في يناير 2023.

وجاءت المباراة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري “روشن” السعودي للمحترفين.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد الطائي عند 22 نقطة، متراجعًا للمركز السابع عشر “قبل الأخير”.

وسجل خماسية النصر كل من: أوتافيو في الدقيقة (20)، وعبد الرحمن غريب في الدقيقة (45+7)، وكريستيانو رونالدو (65 و67 و87). في المقابل أحرز هدف الطائي: فيرجيل ميسيدان في الدقيقة (22).

رونالدو.. وحسم لقب الهداف

ويعود أول “هاتريك” لـ “الدون” مع النصر على أرض نادي ضمك في اللقاء الذي انتهى صفر-3.

ومطلع الموسم الحالي، سجل رونالدو “هاتريك” عندما فاز النصر على مضيفه الفتح في مباراة انتهت بـ 5 أهداف.

وسبق أن سجل النجم البرتغالي أكثر من 3 أهداف في مباراة الوحدة في الجولة 16 من الموسم الماضي، عندما أحرز 4 أهداف.

وفي مباراة السبت أمام الطائي نجح النصر في افتتاح التسجيل، عندما أرسل أوتافيو عرضية من خارج منطقة الجزاء، فشل البقعاوي في التصدي لها، لتسكن شباكه في الدقيقة 20.

ولم تستمر فرحة النصر بالهدف سوى دقيقتين، حيث نجح فيرجيل ميسيدان في تعديل النتيجة للطائي، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، على يمين الحارس أوسبينا.

وفي هذا الموسم يبدو أن رونالدو، مصمم على حسم لقب هداف “دوري روشن”، دون أي مشاركة من أحد منافسيه في الفرق الأخرى، إذ رفع رصيده إلى 26 هدفًا متقدمًا بـ 4 أهداف على ملاحقه مهاجم فريق الهلال ميتروفيتش صاحب الـ 22 هدفًا.