حرارة مرتفعة بالعشر الأواخر.. الأرصاد: نتأثر برياح “جنوبية ساخنة”

أخبار ليبيا 24

قد يواجه الصائمون في العشر الأواخر من رمضان أياما ساخنة، إذ ارتفعت درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا؛ بسبب تأثير الرياح الجنوبية المصاحبة للكتلة الهوائية الساخنة اليوم الأحد، حسب توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وسيمتد تأثير الكتل الهوائية الساخنة ليصل في اليومين المقبلين مناطق الخليج وسهل بنغازي والجنوب الشرقي. ولتتبدل الأحوال نسبيا وتنخفض درجة الحرارة بفعل الرياح الشمالية الغربية على مناطق الشمال الغربي يوم الثلاثاء، وفقا لما جاءت به النشرة الجوية لمركز الأرصاد.

صيف مُبكِّر

وفيما يخص مناطق رأس اجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة؛ تكون السماء بلا غيوم، وتأتي الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة معتدلة، وتتغير يوم الثلاثاء لشمالية غربية معتدلة ونشطة السرعة، وتكون درجات الحرارة: القصوى تتراوح ما بين 31 و36 درجة.

وبشأن الأرصاد لمناطق الخليج، وسهل بنغازي حتى امساعد، تكون السماء نقية، مع احتمال ظهور سحب على الساحل الشرقي، في الأقصى. وأما عن الرياح، فتكون شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة معتدلة، وقد تتغير لتصبح شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 27 و31 درجة.

وعن طقس الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون الشمس مشرقة ولا غيوم تقيد ضوءها أما الرياح فمتغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 35 و37 درجة.

ولم يختلف الطقس في مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، كثيرًا؛ فالسماء نقية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و33 درجة.