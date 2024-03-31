تجمع الأحزاب الليبية: بعض اتفاقيات النفط تُهدد سيادة واستقلالية ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلن تجمع الأحزاب الليبية، رفضه لإيقاف محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، مُعربا عن استيائه من عقد اتفاقيات مشبوهة في قطاع النفط، ويُطالب النائب العام بالتحقيق لكشف تفاصيل هذه الاتفاقيات.

تجمع الأحزاب الليبية: يجب الكشف عن تفاصيل الاتفاقيات المشبوهة

وأوضح تجمع الأحزاب الليبية في بيان له، تحصلت “أخبار ليبيا 24” نسخة منه أن بعض اتفاقيات النفط تُهدد سيادة واستقلالية ليبيا، وتفقد البلاد السيطرة على مواردها النفطية، مُطالب النائب العام بإجراء تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقيات المشبوهة.

وشدد البيان على ضرورة إلغاء قرار إيقاف وزير النفط عن العمل، وضرورة التحقيق في أسباب الإيقاف ودوافعه من قبل الرقابة الإدارية، داعيا الأحزاب الليبية والقوى السياسية والمجتمع المدني، إلى الوقوف معًا في مواجهة هذه الاتفاقيات المشبوهة.

النقابة العامة للنفط ترفض قرار إيقاف عون وتطالب بتحقيق مستقل

وكانت النقابة العامة للنفط، قد أعلنت رفضها لـ قرار عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بإيقاف محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، معتبرة أن القرار انتهاك صارخ لمبدأ الشفافية والنزاهة، في ظل أوضاع سياسية واقتصادية مزرية تمر بها البلاد، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، معربة عن أملها في مراجعة القرار وإلغائه.

النقابة العامة للنفط: يجب محاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد

وطالب البيان كافة القوى الوطنية بالوقوف صفًا واحدًا ضد هذا الإجراء الذي يضر بمصلحة الدولة الليبية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه القضية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد والتلاعب بمقدرات الدولة.