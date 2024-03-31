باسم “الشيخ أحمد زرّوق”.. الدبيبة يعلن تأسيس جامعة دينية في مصراتة

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أعلن عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية تأسيس جامعة لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه. جاء ذلك في ختام مسابقة “نما” لحفظ القرآن الكريم في مصراتة.

وتؤسس الجامعة تحت اسم “الشيخ أحمد زرّوق”. وقال الدبيبة إن تأسيس الجامعة أقل ما يمكن تقديمه للعالم “الشيخ أحمد زرّوق” لتعليم كتبه وتدريسها. وأضاف، أن ذلك يأتي ضمن دعمه غير المحدود لحفّاظ القرآن الكريم وطلبة العلم، الذين تزخر بهم البلاد.

الدبيبة: ندعم حفّاظ القرآن الكريم

وقدّم الدبيبة، في أثناء حفل تكريم المتسابقين، الجوائز للقراء أصحاب المراكز الأولى في المسابقة، مؤكدًا وقوفه ودعمه المستمر لحفاظ القرآن الكريم في كل أنحاء البلاد.

وشارك في النسخة الرابعة من المسابقة نحو 275 متسابقًا، إضافة إلى 28 متسابقًا في جانب حفظ القرآن الكريم كاملا على مستوى ليبيا.

من هو الشيخ أحمد زرّوق؟

ووفقًا لمصادر تاريخية، فإن الشيخ “أحمد زرّوق” هو “أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي” ولد بتازة بالمغرب سنة 846 هجرية وتوفي سنة 899 هجرية ودفن في مصراتة.

أسس الشيخ “أحمد زرّوق” مركزًا إسلاميًا في مصراتة بعد أن اختارها ليستقر فيها سنة 886 هجرية الموافق 1448 ميلادية وعرف المركز باسم “زاوية سيدي أحمد زروق البرنسي”.

وللشيخ مخطوطات كثيرة في مختلف مكتبات العالم يرجع إليها الباحثون في شتى مجالات علوم الشريعة والتصوف، كما أنّه يعد من أهم مراجع علماء المالكية.

وتقول المصادر التاريخية، إن الشيخ “أحمد زرّوق” كان لا يلتفت إلى غلاة المتصوفة ولا يقرّهم على بدعهم وتجاوزاتهم. وأضافت، أنّه اتجه إلى تبيين التصوف الحقيقي الذي أقرّه علماء السلف مثل الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل.