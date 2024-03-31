انتشال مخلفات حرب في مصراتة والجفارة

أخبار ليبيا 24

قال جهاز المباحث الجنائية إن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات فرع الوسطي انتشل مخلفات حرب داخل قطعة أرض بمنطقة “طمينة” في مدينة مصراتة، وأخرى في الجفارة.

وتقع الأرض بمنطقة “طمينة” خلف عمارات “شانطين”. وجاء انتشال مخلفات الحرب بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين، وفق ما قال جهاز المباحث الجنائية.

وقال جهاز المباحث الجنائية، إنّه جرى نقل مخلفات الحرب إلى وحدات التخزين لحين إتلافها بالطرق الأمنة المتبعة.

مخلفات حرب في الجفارة

وفي الجفارة، انتشل مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بجهاز المباحث الجنائية، بعد تلقي بلاغا من قبل أحد المواطنين.

وقال الجهاز، إن غرفة تفكيك المتفجرات التابعة لإدارة الشؤون الفنية تلقت بلاغًا من أحد المواطنين عن وجود قذيفة من مخلفات حرب بالقرب من محطة الوقود العامرية بمنطقة الجفارة.

وأضاف: “على الفور انتقل الفريق إلى مكان البلاغ وأجرى مسحًا شاملًا وعثر على 3 قذائف هاون عيار (60) مم”.

وقال جهاز المباحث الجنائية إن جرى نقل مخلفات حرب إلى المكان المخصص للتخزين إلى حين إتلافهم بالطرق الآمنة المتبعة.

إزالة مليون قطعة من مخلفات الحرب

وفي آخر تقرير لها حول مخلفات الحرب قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنّه منذ العام 2011، أزيلت في ليبيا ما يزيد عن المليون قطعة من مخلفات الحرب، بما فيها 82 بالمائة قذائف و4 بالمائة ذخائر لأسلحة صغيرة.

وأضافت البعثة، أنّ دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام قامت بتيسير جلسات تدريبية موجهة لما يناهز 300 ألف طفل و125 ألف رجل و71 ألف امرأة في جميع أنحاء ليبيا للتوعية بمخاطر المخلفات. وفي أحيان كثيرة لقي أشخاص مصرعهم أو أصيبوا بعاهات جسدية مستديمة جراء انفجار مخلفات حرب في المناطق التي يسكنون فيها أو يمرون منها.