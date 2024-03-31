النمروش: نسعى لإقناع الطرابلسي بسحب قواته من العسة لمنع اندلاع الحرب

أخبار ليبيا 24

قال صلاح النمروش معاون رئيس الأركان بالمنطقة الغربية، إنهم يسعون لإقناع عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، لإعادة القوات التابعة له الموجودة في العسة، مشددا على أنه لن تكون هناك حرب.

وأوضح النمروش في تصريحات صحفية أن بعض المنظمات الأجنبية والدول تسعى لإثارة الفتن في المنطقة الغربية من خلال أزمة رأس اجدير، لافتا إلى أنه تم تكليفه بالسيطرة على معبر رأس اجدير عبر تشكيل قوة مشتركة من الكتائب التابعة لرئاسة الأركان.

النمروش: الوضع بمعبر رأس اجدير الآن تحت السيطرة

وأضاف النمروش أن الوضع بمعبر رأس اجدير الآن تحت السيطرة، لافتا إلى أنه ستكون هناك قوة عسكرية من جميع الوحدات لترافق الأجهزة الأمنية، موضحا أن هذه القوة ستتدخل لبسط الأمن في المعبر حال وجود أي خرق.

الطويني: لدينا مخاوف من تحشيدات الطرابلسي ونسعى للتهدئة

وكان غالي الطويني رئيس مجلس حكماء وأعيان زوارة، قد أعرب عن مخاوف المدينة من تواجد تحشيدات عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، في منطقة العسة، لافتا إلى أنه لم يحدث الصلح إلى الآن وما زال فتيل الأزمة وطبول الحرب تدق في العسة، مشددا على أن الوضع في ليبيا هش والحكومة ليست لديها سيطرة كاملة على جميع المنافذ والمعابر.