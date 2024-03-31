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النقابة العامة للنفط ترفض قرار إيقاف عون وتطالب بتحقيق مستقل

31 مارس، 2024 1:13 م
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النقابة العامة للنفط ترفض قرار إيقاف عون وتطالب بتحقيق مستقل
النقابة العامة للنفط ترفض قرار إيقاف عون وتطالب بتحقيق مستقل

أخبار ليبيا 24

أعلنت النقابة العامة للنفط، رفضها قرار عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بإيقاف محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية.

وأوضحت النقابة العامة للنفط، في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة لها، أن القرار انتهاك صارخ لمبدأ الشفافية والنزاهة، في ظل أوضاع سياسية واقتصادية مزرية تمر بها البلاد، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، معربة عن أملها في مراجعة القرار وإلغائه.

النقابة العامة للنفط: يجب محاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد

وطالب البيان كافة القوى الوطنية بالوقوف صفًا واحدًا ضد هذا الإجراء الذي يضر بمصلحة الدولة الليبية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه القضية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد والتلاعب بمقدرات الدولة.

النقابة العامة للنفط ترفض قرار إيقاف عون وتطالب بتحقيق مستقل
النقابة العامة للنفط ترفض قرار إيقاف عون وتطالب بتحقيق مستقل
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31 مارس، 2024 1:13 م
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