الطويني: لدينا مخاوف من تحشيدات الطرابلسي ونسعى للتهدئة

أخبار ليبيا 24

قال غالي الطويني، رئيس مجلس الحكماء والأعيان في مدينة زوارة، إن لديهم مخاوف من تواجد تحشيدات عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، في منطقة العسة، لافتا إلى أنه لم يحدث الصلح إلى الآن وما زال فتيل الأزمة وطبول الحرب تدق في العسة، مشددا على أنهم يسعون لتهدئة الأوضاع وعدم إدخال البلاد في فتنة.

وأضاف الطويني، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن قوات الطرابلسي في العسة لا زالت تنتظر لدخول رأس اجدير بالقوة، لكن الرئاسي قرر تشكيل قوة منضبطة من جميع المناطق لتأمين المعبر، مؤكدا أن الوضع في ليبيا هش والحكومة ليست لديها سيطرة كاملة على جميع المنافذ والمعابر.

الطويني: التهريب في جميع المعابر والمنافذ

وشدد الطويني على أن التهريب في جميع المعابر والمنافذ ويجب معالجة هذا الملف بإصدار قرارات لجميع المنافذ دون ازدواجية في المعايير وعدم التركيز على معبر رأس اجدير، لافتا إلى أن هناك مساعي لحل الأزمة والاتفاق مع الفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية، على إعادة فتح معبر رأس اجدير بوجود الأجهزة الرسمية.

وأكد الطويني أن الإشكاليات التي حدثت في معبر رأس اجدير سببها عدم التنسيق وازدواجية المعايير من جانب الطرابلسي، منددا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب على معبر رأس اجدير على أبنائهم العاملين بالمنفذ ونقلهم من أماكن عملهم، موضحا أنه تم نقل مدير جوازات منفذ رأس اجدير إلى مطار زوارة المقفل وإحالة غيره إلى التقاعد المبكر.

وأوضح الطويني أنهم في زوارة سيدعمون أجهزة الدولة في حال تم فتح معبر رأس اجدير، لافتا إلى أن الخلاف يكمن في عدم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالمنفذ والتابعة للدولة، مشيرا إلى أن هناك قوات تابعة لوزارة الدفاع من مختلف المناطق متواجدة في معبر رأس اجدير، ويتم العمل معها لإعادة فتح المعبر.