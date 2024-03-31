ارتفاع سعر الدولار.. مع استمرار غلاء الأسعار

أخبار ليبيا 24

وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، لـ4.84 دينار ليبي، بعد أن كان 4.83 دينار، يوم الخميس، وفقا لنشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

ويأتي ذلك الارتفاع المتواصل لسعر الدولار، فيما يعيش المواطن غلاء فاحشا ويعاني من نقص الخدمات وبعض السلع مع قرب عيد الفطر.

كما انخفض بنسبة طفيفة سعر اليورو، إلى 5.22 من 5.23 دينار، ليستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار، وتراجعت الليرة التركية بنسبة طفيفة إلى 0.14 بعد أن كان 0.15 دينار يوم الخميس.

أما بالنسبة للعملات العربية، لا يزال الريال السعودي والدرهم الإماراتي مستقرين؛ إذ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، بينما انخفض بنسبة بسيطة الدينار التونسي إلى 1.54 من 1.55 دينار ليبي.

تناقض اسعار الصرف

وجاءت أسعار السوق الموازية على نقيض الأسعار الرسمية، إذ تراجع سعر الدولار إلى 7.18 دينار من 7.19 دينار مقارنة بيوم الخميس، وتبعهُ اليورو في الانخفاض إلى سعر 7.66 من 7.69 دينار، بينما ثبت الجنيه الإسترليني عند مستوى 8.80 دينار.

واستقرت كذلك الليرة التركية والدينار التونسي، إذ سجلت الأولى 0.24 دينار ليبي والثاني 2.20 دينار ليبي.

ووصلت أسعار الذهب لأرقام قياسية؛ إذ بلغت قيمة كسر الذهب عيار 18 نحو 374 دينار، في ختام تداولات يوم السبت، بينما بلغت قيمة كسر ذهب عيار 21 إلى 436.33 دينار، وبلغت قيمة كسر ذهب 24 إلى 498.33 دينار