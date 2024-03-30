مصر تستلم أولى دفعات قرض صندوق النقد الدولي الموسع الأسبوع المقبل

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت إن مصر ستحصل على الدفعة الأولى من اتفاقية القرض الموسع مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

ولم يحدد مدبولي المبلغ، لكن صندوق النقد الدولي قال يوم الجمعة إن برنامج الدعم المالي الموسع البالغ 8 مليارات دولار يتيح الإفراج الفوري عن 820 مليون دولار.

ويأتي الاتفاق ليشمل توسيع تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا، الموقع في ديسمبر 2022، والذي جرى تعليقه بعد عدم تنفيذ القاهرة تعهداتها بفك ربط عملتها وتسريع بيع أصول الدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى.

ووافق صندوق النقد الدولي على توسيع الاتفاق بعد أن تضرر الاقتصاد المصري بشكل أكبر بسبب أزمة غزة، التي أبطأت نمو السياحة وأثارت هجمات من اليمن على الشحن في البحر الأحمر، ما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.

وتعد السياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في الدولة الواقعة على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط.

مصر توقع اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي

وتوقع بيان لصندوق النقد الدولي أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى ثلاثة بالمئة في السنة المالية، التي تنتهي في يونيو 2024، من 3.8 بالمئة في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5 بالمئة في 2024-2025.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقات في القاهرة تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام.

وتشمل الاتفاقات قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.