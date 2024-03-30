مصرع 45 شخصا من بوتسوانا في حادث تحطم حافلة في جنوب أفريقيا

أخبار ليبيا 24

لقي 45 شخصًا كانوا مسافرين من بوتسوانا لحضور احتفالات عيد الفصح مصرعهم في حادث حافلة في شمال جنوب أفريقيا، فيما نجت فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات تتلقى حاليا العلاج في المستشفى، وفق ما قالت السلطات الجنوب أفريقية.

وقالت شرطة جنوب أفريقيا، إن 31 امرأة و15 راكبا من بوتسوانا، لقوا حتفهم في الحادث، بعد أن فقد السائق السيطرة واصطدم بحواجز على جسر بالقرب من ماماتلاكالا. وصعدت الحافلة فوق الجسر واصطدمت بالأرض واشتعلت فيها النيران.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من مكان الحادث، حطامًا معدنيًا مشوهًا من الحافلة، وسط ملابس متناثرة وممتلكات أخرى.

وقالت الشرطة في بيان: “لا تزال السلطات تمشط الموقع بحثا عن مزيد من الجثث.”.. “جرى العثور على 34 جثة فقط حتى الآن.. ومن بين الـ 34، جرى التعرف على تسعة فقط”.

الضحايا من قريبة قرية من عاصمة يتوسوانا

وأضافت، أن جميع الضحايا من قرية موليبولولي القريبة من جابورون عاصمة بوتسوانا.

واحترقت بعض الجثث، لدرجة يصعب التعرف عليها، بينما حوصرت جثث أخرى داخل الحطام أو متناثرة في مكان الحادث. وقال بيان الشرطة، إن السلطات بدأت “عملية التعرف على رفات المتوفى وإعادتها إلى الوطن”.

وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، في بيان، إنه أرسل تعازيه لأسر الضحايا.

وقالت إدارة النقل في منطقة ليمبوبو، إن الفتاة التي نجت كانت تتلقى رعاية طبية في مستشفى قريب.

ولقي أكثر من 200 شخص، العام الماضي، حتفهم في حوادث طرق خلال عطلة عيد الفصح أيضًا.

وغالبًا ما تطلب حكومة جنوب أفريقيا سائقي السيارات بتوخي الحذر خلال عطلة عيد الفصح، وهو وقت مزدحم وخطير بشكل خاص للسفر البري.