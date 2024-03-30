ليبيا تستعيد قطعة أثرية ليبية من فرنسا

أخبار ليبيا 24

سلم رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، رئيس مصلحة الآثار المكلف علي شلاك، قطعة أثرية ليبية مستردة من فرنسا، بعد تهريبها من ليبيا بطريقة غير شرعية.

وأشاد قادربوه بتعاون السلطة الفرنسية ممثلة في وزارة خارجيتها ومصلحة الجمارك ومتحف اللوفر، مع ليبيا ومساعدتها على إعادة القطعة الأثرية.

وثمن رئيس الهيئة، جهود حكومة الوحدة الوطنية ومساعيها لاسترجاع الآثار الليبية المهربة والمحافظة عليها.

وتحمل القطعة الأثرية رقم (413)، وهي تمثال جنائزي من الحجم الكبير، يرجع تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، سُرقت من مدينة شحات منذ عام 2016 وتوجد في متحف اللوفر.

يشار إلى أن السلطات الفرنسية قد سلمت ليبيا في أكتوبر الماضي، جذع التمثال الجنائزي الرخامي.

وفي نوفمبر من العام الماضي، استرجعت ليبيا 12 قطعة أثرية منهوبة ومهربة من ليبيا إلى إسبانيا، وفق ما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حينها.

وقالت الحكومة إن السفارة الليبية في العاصمة الإسبانية مدريد استلمت عدد 12 قطعة أثرية منهوبة ومهربة من ليبيا.

وأشارت الحكومة إلى أن الاستلام جاء من خلال حكم قضائي صادر عن المحكمة الإسبانية، حيث تضافرت جهود مكتب النائب العام مع مصلحة الآثار الليبية والفريق المشكل لاسترجاع الآثار المهربة إلى إسبانيا.

وقالت الحكومة إن تسليم القطع جاء بمتابعة السفارة الليبية في مدريد، ووزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ليصبح أول حكم من نوعه.