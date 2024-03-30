لضمان حياة كريمة.. أبوزريبة يؤكد حرصه على دعم أسر شهداء الواجب من منتسبي البحث الجنائي

أخبار ليبيا 24

نظمت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أمس الجمعة، مأدبة إفطار مع أهالي شهداء الواجب من منتسبي جهاز البحث الجنائي، وذلك بحضور رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، ووزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة،

وتم خلال الإفطار تنظيم حفل تأبين وتكريم لأهالي الشهداء، بهدف تقدير تضحياتهم وتكريمهم على ما قدموه للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وفي كلمته خلال الحفل، رحب وزير الداخلية بالحضور وعبر عن سعادته واعتزازه بالتواجد بينهم في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان الفضيل، وأعرب عن دعائه بأن يرحم المولى شهداء الواجب من منتسبي جهاز البحث الجنائي، كما أشاد بتضحيات الشهداء وفضلهم الذي أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الحالي في البلاد.

وأكد أبوزريبة أيضًا على حرصه الكبير على دعم أسر الشهداء ورعايتهم، بهدف ضمان حياة كريمة لهم. ودعا جميع زملاء الشهداء للقيام بالتأمل في تضحياتهم والسير على خطاهم من خلال بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الأمن والسلام للوطن والمواطنين.

ويهدف هذا الحدث إلى تكريم وتذكير الجميع بتضحيات أبطال الشهداء ودورهم الكبير في الحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة.

كما حضر مأدبة الإفطار وكيل الوزارة، فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، الفريق أسامة الدرسي، ورئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء صلاح هويدي، بالإضافة إلى عدد من وزراء الحكومة الليبية، ومدراء الإدارات والأجهزة الأمنية والأمن التابعة للوزارة.