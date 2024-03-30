“شرح البال” يبحث مع “المصرف العقاري طبرق” خطط الإسكان العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المهندس نصر شرح البال، وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية، على ضرورة إستكمال المشاريع الإسكانية في منطقة البطنان، لـتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشددا على ضرورة مراعاة ذوى الإحتياجات الخاصة أثناء التنفيذ.

وأوضح مراسل “أخبار ليبيا 24″، أن شرح البال ناقش مع مدير وموظفي مصرف الإدخار والإستثمار العقاري طبرق الخطط والبرامج المتعلقة بالإسكان العام والمشاريع الإسكانية بمنطقة البطنان للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ مشاريع الإسكان العام.

مراسل “أخبار ليبيا 24”: شرح البال ناقش مع موظفين المصرف العراقيل و الصعوبات

وأضاف مراسل “أخبار ليبيا 24″، أن شرح البال ناقش مع موظفين المصرف خلال اللقاء العراقيل و الصعوبات التي تواجه المصرف ومنها مشروع توسعة وتطوير مبنى المصرف العقاري، حتى يتم تقديم الخدمة للمواطنين بشكل أفضل.