ربيعة أبوراص: دمج الحكومة الليبية وحكومة الوحدة بات الأقرب لحل الأزمة السياسية

أخبار ليبيا 24

قالت عضو مجلس النواب، ربيعة أبوراص، إن فكرة دمج الحكومتين –الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية- باتت هي الأقرب لحل الأزمة في المشهد السياسي.

وأضافت أبوراص في تصريحات صحافية: “إن هذه الفكرة هي الأقرب لطاولة الحوار التي يسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتفعيلها قبل قدوم الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري للبعثة حتى تجد أمامها واقعا أكثر تعقيدا من واقع حكومتين في شرق وغرب البلاد”.

وتابعت أبوراص: “إن دولة مصر حاليا أصبحت صديقة لكل الأطراف في غرب وشرق البلاد، وما نراه اليوم من زيارات بين الفرقاء من المنطقة الشرقية المتمثل في أعضاء مجلس الدولة وممثلين للقيادة العامة في مدينة درنة، وكذلك ما يقوم به وزير الداخلية بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي في منطقة رأس أجدير يأتي في إطار الدعاية الانتخابية في حال تم مشروع توحيد الحكومتين”، وفق تقديراتها.

ورأت أبوراص أنه أصبح من الضروري لدى الأطراف الإقليمية والمحلية النافذة في الحالة الليبية أن تحافظ على حجم المكاسب التي حققتها في ظل الظروف الراهنة للحالة الليبية والمحافظة على الوضع الحالي الذي يحقق مكاسب سياسية واقتصادية لكلا الطرفين في شرق وغرب البلاد، بحسب قولها.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، قد استأنف نشاطه لبحث سبل معالجة الأزمة الليبية، وذلك بدعوة أطراف الصراع للمشاركة في العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية، لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام إجراء الانتخابات، مقترحاً تشكيل حكومة تصريف أعمال.