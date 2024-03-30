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حماد يتابع سير عمل الفريق المصري الزائر بمركز بنغازي الطبي

30 مارس، 2024 1:40 م
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أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، زيارة تفقدية لمركز بنغازي الطبي للاطلاع على سير عمل الفريق المصري الزائر، المختص بإجراء العمليات الجراحية لإصلاح اعوجاج العمود الفقري.

وبحسب بيان الحكومة رافق حماد خلال الزيارة وزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووكيل وزارة الداخلية العميد فرج اقعيم.

 وكان في استقبالهم مدير عام المركز فتحية العريبي، ومدير الشؤون الطبية مشرف عام التوطين بالداخل اسويكر بوزيد.

واطلع حماد، على سير عمل الفريق المصري الزائر برئاسة الطبيب الاستشاري بجراحة العمود الفقري الدكتور حسام صلاح الذي أجرى عدداً من العمليات الجراحية لإصلاح اعوجاج العمود الفقري، بعد إنجاز 60 عملية جراحية دقيقة ناجحة لإصلاح اعوجاج العمود الفقري من مختلف مناطق ليبيا، والتي سيتم فيها استهداف 70 حالة مرضية؛ تنفيذاً للخطة الموضوعة من الحكومة الليبية بشأن توطين العلاج بالداخل.

وفي ذات السياق، أصدر رئيس الوزراء تعليماته بزيادة العدد المستهدف من الحالات، ليصل إلى 170 حالة من كافة المدن والمناطق، مؤكداً بأن ملف توطين العلاج بالداخل من أكثر الملفات أولويةً لدى الحكومة الليبية، حيث نجحت وزارة الصحة حتى الآن في إجراء  250 عملية زراعة قرنية في البيضاء بنغازي وإجدابيا وطبرق، و600 حالة لعلاج الشبكية.

وأثنى حماد على عمل الفريق الزائر من مصر، والأطقم الطبية الوطنية في إجراء هذه العمليات الجراحية الدقيقة، مشيداً بدور الأطقم الطبية الوطنية ذات المهارة والكفاءة العالية، خلال تدرّبهم وصقل خبراتهم في العمليات الجراحية.

 

30 مارس، 2024 1:40 م
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