بن شرادة: قطاع النفط يعيش حالة من العبث ويعج بالفساد

أخبار ليبيا 24

قال سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة، إن قطاع النفط شهد توقيعات لعدة عقود بطرق غير شفافة، ولم تكن حسب القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية.

وأوضح بن شرادة، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن آخر هذه الأمور كان فض الشراكة في شركة رأس لانوف مع الشريك الإماراتي واستبداله بشركة أخرى مجهولة المصدر، معتبرا أن ما يحدث في هذا المورد عبث كبير.

بن شرادة: استقرار قطاع النفط ضروري الأن

وشدد بن شرادة على ضرورة استقرار قطاع النفط في ظل هذه الظروف التي تعاني منها ليبيا، مشيرا إلى أنه من الغريب أن يأتي هذا الإجراء بتوقيف محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، من قِبل عبد الله قادر بوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية في هذا الوقت.

واستنكر بن شرادة تكليف شخص آخر بتسيير الوزارة في ثاني يوم من إيقاف عون وكأن هذا الأمر مُعد مسبقا، وعلل ذلك بأن هناك أمور تُحاك ضد هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد المورد الوحيد لليبيين، موضحا أن مجلس الدولة استشعر بهذا الخطر وأصدر البيان ليس وقوفا مع أشخاص بعينهم ولكن ضد هذا العبث غير القانوني، وأن محمد عون كان سدا منيعا ضد إبرام عقود مشبوهة طيلة الفترة السابقة.

إيقاف عون يثير الجدل في ليبيا

وأثار قرار عبدالله قادر بوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 347، الذي يقضي بإيقاف محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، عن عمله وتكليف بديلاً له لدواعي المصلحة العامة، جدل كبير في ليبيا وإدانة واستنكار من بعض الجهات، كان أبرزها بيان 53 من أعضاء مجلس الدولة، وكذلك التجمع الوطني للأحزاب الليبية.