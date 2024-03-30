بلومبيرغ: تغيير “عون” المفاجئ يساعد في إحياء قطاع الطاقة المحاصر

أخبار ليبيا 24

اعتبرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن التغيير المفاجئ لـ محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، يسلط الضوء على الإنتاج النفطي، لافتة إلى أن هذه التحركات قد تؤدي إلى توافق أفضل بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بالسياسة .

وأوضحت وكالة “بلومبيرغ“، في تقرير لها طالعته “أخبار ليبيا 24” أن إيقاف محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، هذا الأسبوع عن العمل على خلفية التحقيق في انتهاكات بما في ذلك التحايل على القانون وإهدار المال، لافتة إلى أن تكليف وكيله خليفة عبد الصادق خلفا له أمر مثير ومؤثر، متوقعة أن يساعد القرار في إحياء قطاع الطاقة المحاصر والمجزأ بسبب الصورة السياسية التي تضع العقبات أمام تفاوض الشركات العالمية.

بلومبيرغ: تكليف عبد الصادق يحدث انسجاما مع بن قدارة بعد الخلافات مع عون

ورجحت وكالة “بلومبيرغ”، أن ينتج تكليف خليفة عبد الصادق، انسجاما بين مؤسسة النفط والوزارة بعد الخلافات الحادة بين عون و فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، متوقعا أن يؤدي تنصيب عبد الصادق إلى إنعاش قطاع النفط والغاز على المدى القصير، معتبرة أنه أمر أساسي لاقتصاد ليبيا، ومصدر مهم من الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وأشارت وكالة “بلومبيرغ”، إلى عدم وجود مجال للجزم بإمكانية أن التغيير سيؤدي إلى ارتفاع الإنتاج، وسط الخلافات المحتدمة في ليبيا والتي وصتها بـ “المنقسمة سياسيا، وتشهد تنافس حكومتين”، كاشفة أن ذلك قد يسبِّب حالة من الاضطراب في الصناعة.

ونقات وكالة “بلومبيرغ”، عن مدير شركة “Whispering Bell” لإدارة المخاطر، إلياس صديقي، قوله إن إقالة عون قد تزيح إحدى العقبات لتوقيع الاتفاقيات الأخيرة رفيعة المستوى مع لاعبين أجانب، مرجحا أن تقابل حكومة الدبيبة منتهية الولاية صعوبة في تنفيذ صفقات جديدة محليا دون أي مقاومة بوجود وزير النفط الموقوف أو بدونه.

وأكد صديقي أنه لن يكون هناك مزيد من التماسك بين الوزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، وقد لا يعني ذلك المزيد من الصفقات، مرجحا ظهور عقبات جديدة ينبغي التغلب عليها، وتكمن في تحديات الوضع الأمني، وتدخلات القبائل وأصحاب المصلحة، مشددا على أن عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل عام 2011، يحتاج إلى الاستثمار المستدام والاستقرار السياسي.