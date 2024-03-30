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“المونيتور”: واشنطن خصصت 57 مليون دولار لاستعادة وجودها في ليبيا

30 مارس، 2024 5:34 م
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"المونيتور": واشنطن خصصت 57 مليون دولار لاستعادة وجودها الدبلوماسي في ليبيا
"المونيتور": واشنطن خصصت 57 مليون دولار لاستعادة وجودها الدبلوماسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أخطرت الإدارة الأمريكية، برئاسة جو بايدن، الكونغرس الأمريكي بخطتها لاستعادة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة في ليبيا

ونقل موقع المونيتور الأمريكي، عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن الوزارة قدمت إخطارًا رسميًا إلى المشرعين هذا الشهر، لبدء ما تتوقع أن تكون عملية تستغرق عامًا إلى عامين لإنشاء منشأة دبلوماسية مؤقتة العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح موقع المونيتور الأمريكي، في تقرير له طالعته “أخبار ليبيا 24” أن إدارة بايدن تسعى إلى طلب ميزانية للعام المالي 2025 إلى الحصول على 57.2 مليون دولار لتمويل وجود دبلوماسي أكثر قوة في ليبيا، بما في ذلك تكاليف الممتلكات والسفر والمعدات والأمن في منشأتها الواقعة في الضواحي الغربية لطرابلس.

"المونيتور": واشنطن خصصت 57 مليون دولار لاستعادة وجودها الدبلوماسي في ليبيا
“المونيتور”: واشنطن خصصت 57 مليون دولار لاستعادة وجودها الدبلوماسي في ليبيا

المونيتور: لايوجد سفارة لأمريكا في ليبيا منذ 2014

وأشار موقع المونيتور الأمريكي إلى عدم وجود سفارة للولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا منذ انسحاب أفرادها تحت حراسة عسكرية مكثفة في عام 2014، وانتقالها إلى مالطا ثم تونس، مؤكدا أن وزارة الخارجية تستشهد بمجموعة من المصالح الأساسية التي تضمن استعادة الوجود الدبلوماسي الأمريكي في ليبيا، بما في ذلك دعم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار الأمريكية، ومنع ليبيا من التورط في حالة عدم الاستقرار المتزايد عبر منطقة الساحل.

وشدد موقع المونيتور الأمريكي أن من بين الأسباب الرئيسية لعودة الولايات المتحدة هو اتساع موطئ قدم روسيا على الجانب الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، وأنه في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تمارس دبلوماسيتها من على الهامش، عززت روسيا نفوذها في ليبيا.

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30 مارس، 2024 5:34 م
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