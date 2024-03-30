المهدوي: إفطار درنة جسراً للمصالحة وسداً لأي ثغرة قد تعود بـ ليبيا للاحتراب

أخبار ليبيا 24

قال أحمد المهدوي، عضو المكتب الاستشاري بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية، إن التركيز على انتقاد إفطار درنة، ومصافحة المهندس بلقاسم حفتر، مدير صندوق إعادة إعمار درنة، لعدد من أعضاء مجلس الدولة، لشخصيات من تنظيم الإخوان المسلمين أمر مقصود، متسائلا عن تغافل كثير من الآراء التي امتدحت الزيارة كونها جسراً للمصالحة وسداً لأي ثغرة قد تعود بالبلاد للاحتراب.

المهدوي: إفطار درنة رسالة واضحة من القيادة العامة للجيش ومجلس النواب للتصالح

وأوضح المهدوي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الدعوة كانت رسالة واضحة من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ومجلس النواب، مفادها أنه حان الوقت للتصالح مع كافة الأطراف والقوى السياسية في عموم ليبيا، وأن مشروع بناء الدولة لدى أيّ منهما مشروع جامع لا إقصاء فيه، منتقدا تناسي البعض بأن منصور الحصادي من مدينة درنة، وأنه يمثلها في مجلس الدولة.

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وحول انتقاد بعض النشطاء ما وصفوه بحفاوة الاستقبال لوفد مجلس الدولة، بجانب الحديث عن تأجير طائرات خاصة لنقله إلى درنة، شدد المهدوي على أن الاستعانة بطائرات شركة ليبية خاصة لنقل الوفود جاء بسبب عدم وجود رحلات داخلية حالياً بين مطار مرتوبة وطرابلس، لافتا إلى أن تلك الطائرات صغيرة الحجم، ويتكرر الاعتماد عليها لنقل العاملين بشركات النفط.