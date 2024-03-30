الأخبارليبيا

المهدوي: إفطار درنة جسراً للمصالحة وسداً لأي ثغرة قد تعود بـ ليبيا للاحتراب

30 مارس، 2024 7:29 م
0 0
أحمد المهدوي، عضو المكتب الاستشاري بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية،
أحمد المهدوي، عضو المكتب الاستشاري بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية،

أخبار ليبيا 24

قال أحمد المهدوي، عضو المكتب الاستشاري بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية، إن التركيز على انتقاد إفطار درنة، ومصافحة المهندس بلقاسم حفتر، مدير صندوق إعادة إعمار درنة، لعدد من أعضاء مجلس الدولة، لشخصيات من تنظيم الإخوان المسلمين أمر مقصود، متسائلا عن تغافل كثير من الآراء التي امتدحت الزيارة كونها جسراً للمصالحة وسداً لأي ثغرة قد تعود بالبلاد للاحتراب.

المهدوي: إفطار درنة رسالة واضحة من القيادة العامة للجيش ومجلس النواب للتصالح

وأوضح المهدوي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الدعوة كانت رسالة واضحة من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ومجلس النواب، مفادها أنه حان الوقت للتصالح مع كافة الأطراف والقوى السياسية في عموم ليبيا، وأن مشروع بناء الدولة لدى أيّ منهما مشروع جامع لا إقصاء فيه، منتقدا تناسي البعض بأن منصور الحصادي من مدينة درنة، وأنه يمثلها في مجلس الدولة.

المهدوي: المهدوي: الموقف المصري واضح جداً ويدعم مبادرة باتيلي

وحول انتقاد بعض النشطاء ما وصفوه بحفاوة الاستقبال لوفد مجلس الدولة، بجانب الحديث عن تأجير طائرات خاصة لنقله إلى درنة، شدد المهدوي على أن الاستعانة بطائرات شركة ليبية خاصة لنقل الوفود جاء بسبب عدم وجود رحلات داخلية حالياً بين مطار مرتوبة وطرابلس، لافتا إلى أن تلك الطائرات صغيرة الحجم، ويتكرر الاعتماد عليها لنقل العاملين بشركات النفط.

الوسوم
30 مارس، 2024 7:29 م
0 0

المزيد من الأخبار

أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي

الشركسي: التنديد بإفطار درنة يعود لأسباب سياسية خاصة

30 مارس، 2024 7:08 م
اليسير: السياسة الأمريكية بشأن ليبيا متخبطة

اليسير: السياسة الأمريكية بشأن ليبيا متخبطة

30 مارس، 2024 5:59 م
"المونيتور": واشنطن خصصت 57 مليون دولار لاستعادة وجودها الدبلوماسي في ليبيا

“المونيتور”: واشنطن خصصت 57 مليون دولار لاستعادة وجودها الدبلوماسي في ليبيا

30 مارس، 2024 5:37 م
frame 140

زيلينسكي يقيل عددا من مستشاريه بينهم ساعده الأيمن

30 مارس، 2024 3:46 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى