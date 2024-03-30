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الفاعليات الوطنية مصراتة تدعو لانتفاضة شعبية للتصدي لفساد الدبيبة

30 مارس، 2024 4:26 م
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الفعاليات الوطنية مصراتة تدعو لانتفاضة شعبية للتصدي لفساد الدبيبة
الفعاليات الوطنية مصراتة تدعو لانتفاضة شعبية للتصدي لفساد الدبيبة

أخبار ليبيا 24

قالت الفاعليات الوطنية مصراتة، إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، تعمل على فرض الأمر الواقع بالتواطؤ مع رئيس مؤسسة النفط لتوريط الدولة في التزامات يترتب عليها إهدار الثروات والموارد التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي للدولة.

وأوضحت الفاعليات الوطنية مصراتة، في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا 24″، أن إيقاف محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، محاولة لفرض الأمر الواقع والتفريط في الثروة الوطنية، من أجل مكاسب سياسية زائفة، وخدمة لأطراف أجنبية.

وأوضحت الفاعليات الوطنية مصراتة، في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا 24″، أن سرعة إصدار قرار تكليف وزير مؤقت، يشير لوجود ترتيب مسبق بالخصوص، لإقصاء عون الذي كان الصوت المعارض داخل الحكومة، مشيرة إلى أن استخدام حكومة الدبيبة لملف النفط والغاز من أجل تحقيق مكاسب سياسية، يؤكد حجم فسادها وإفلاسها السياسي، وعجزها عن إدارة البلاد.

الفاعليات الوطنية مصراتة: يجب التحرك السلمي لكشف الفساد

ودعا البيان النائب العام وديوان المحاسبة إلى تصعيد إجراءاتهما بما يصون المقدرات والثروات الوطنية، مطالبا كل أبناء ليبيا إلى التحرك السلمي، والتظاهر والاحتجاج، والمطالبة بكشف كل الفساد المتعلق بالنفط والغاز، ومحاسبة الفاسدين.

وأوضح البيان أن هذا النهج المشبوه بات واضحا من خلال الاستمرار في برنامج مقايضة المحروقات بالنفط، وتضخم ميزانية دعم المحروقات إلى أكثر من الضعف، وأغلبها تستهلكه شركة الكهرباء، وعدم تقديم تفسير لذلك، بالإضافة إلى إصرار الحكومة ومؤسسة النفط على إتمام المفاوضات المتعلقة باتفاقية حقل الحمادة مخالفة قرار مجلس النواب، مع ما صدر عن مكتب النائب العام وديوان المحاسبة من مكاتبات تأمر بوقف هذه النفاوضات.

وشدد البيان على أن استخدام حكومة الدبيبة لملف النفط والغاز؛ من أجل تحقيق مكاسب سياسية تطيل عمرها يؤكد حجم فسادها وإفلاسها السياسي, وعجزها عن إدارة البلاد بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي.

ودعا البيان النائب العام وديوان المحاسبة إلى تصعيد إجراءاتهما بما يصون المقدرات والثروات الوطنية، مطالبا كل أبناء ليبيا إلى التحرك السلمي والتظاهر والاحتجاج، والمطالبة بكشف كل الفساد المتعلق بالنفط والغاز، ومحاسبة المتورطين.

 

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30 مارس، 2024 4:26 م
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