الشركسي: التنديد بإفطار درنة يعود لأسباب سياسية خاصة

أخبار ليبيا 24



قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي، إن التنديد الواسع بإفطار درنة، ومصافحة المهندس بلقاسم حفتر، مدير صندوق إعادة إعمار درنة، لعدد من أعضاء مجلس الدولة، لشخصيات من تنظيم الإخوان المسلمين يعود لأسباب سياسية خاصة لدى أغلب المعارضين لها، سواء بالمنطقة الشرقية أو المنطقة الغرببية.

وأوضح الشركسي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الأمر يتعدى كونه مجرد انزعاج أو رفض جهوي أو آيديولوجي لهذا التقارب بين أطراف سياسية كانت تتصارع قبل سنوات، مشيرا إلى أن هناك نشطاء وشخصيات بالمنطقة الشرقية، لم تعد ضمن دائرة صنع القرار ولذا قام بعضهم بمهاجمة الزيارة كنوع من التوظيف السياسي والانتقاد المبطن للقائمين عليها.

الشركسي: الإفطار جاء في إطار دعوة وفد كبير وليس بشكل شخصي

وأضاف الشركسي أن هؤلاء سلطوا الضوء على وجود شخصيتين أو 3 شخصيات ينتمون لتنظيم الإخوان، بالرغم من أن حضورهم لحفل الإفطار جاء في إطار دعوة وفد كبير من أعضاء مجلس الدولة، وليس بشكل شخصي، لافتا إلى أن البعض في المنطقة الغربية سارع لمهاجمة الزيارة، وخاصة من المجموعة التي لديها خلاف مع أعضاء مجلس الدولة.

وشدد الشركسي على أن تلك الأصوات المعارضة، وخاصة بالمنطقة الشرقية، لم تبدي انزعاجها عندما زار السفير التركي بنغازي ودرنة، رغم معرفة الجميع بأن علاقة تركيا الوثيقة بتنظيم الإخوان، وكيف يعدّها البعض راعية له بالمنطقة.