الخارجية الليبية: مستعدون لاستضافة المؤتمر الأفريقي – الأوروبي الأول حول الهجرة في بنغازي

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أكدت وزارة الخارجية الليبية استعدادها لاستضافة المؤتمر الأفريقي – الأوربي الأول حول الهجرة في بنغازي.

ونظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع للخارجية الليبية ندوة تحضيرية دولية بمدينة طنجة بالمملكة المغربية، خلال الفترة ما بين 28-30 مارس 2024.

وكانت الندوة حول الهجرة في المتوسط والتحديات والفرص، وذلك بالتعاون مع الهيئة المتوسطية للهجرة واللجوء وبمشاركة عدد من الأكاديميين والسياسيين والحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكيا وألمانيا والسنغال والمغرب وتونس وليبيا.

الخارجية الليبية تحضر لمؤتمر حول الهجرة

وقالت الخارجية الليبية إن الندوة عقدت في إطار التحضير للمؤتمر الأفريقي – الأوروبي الأول حول الهجرة المقرر انعقاده في مدينة بنغازي نهاية شهر مايو 2024.

وأكد عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبية المفوض على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، والمجهودات التي بذلتها من أجل معالجة مسألة الهجرة وتقديم المساعدة للمهاجرين من أفريقيا وجنوب الصحراء.

وسلّط الحويج الضوء على مخرجات وإعلان المؤتمر الأفريقي حول الهجرة في بنغازي، مشيرًا إلى عدم رصد أي انتهاكات لحقوق المهاجرين في المناطق التي تسيرها الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب الليبي.

وأبدى الحويج، استعداد الحكومة الليبية لاستضافة المؤتمر الأفريقي – الأوربي الأول حول الهجرة في أحسن الظروف.

وفي يناير الماضي طالب المشاركون في المؤتمر الأفريقي حول الهجرة غير الشرعية في بنغازي بعقد قمة أفريقية عاجلة، لوضع استراتيجية موحدة بخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين.

كما طالبوا بضرورة التوصل لاتفاق جديد مع الدول الأوروبية بخصوص المهاجرين غير الشرعيين، وعبّروا كذلك عن رفضهم للعب دور “الشرطي” للقارة الأوروبية تجاه الأزمة الإنسانية.