الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غرب البلاد وطقس مستقر شرقا

أخبار ليبيا 24

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد أن يبقى تأثير الكتلة الهوائية الساخنة اليوم وخلال اليومين القادمين على مناطق غرب ليبيا مع رياح جنوبية شرقية نشطة أحياناً وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة, ويشمل تأثيرها اليومين القادمين مناطق شرق ليبيا, بينما يبقى الطقس مستقر هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز حالة السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة صافية.

والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً, قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار اليوم على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31–37)مْ, تسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على بعض المناطق.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب أقصى الساحل الشرقي, مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على درنة.

والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا يوم الغد على بنغازي.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25–33)مْ، ولا تتجاوز(21)مْ اليوم على طبرق , وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف اليومين القادمين على أغلب المناطق.

بينما في الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق , وتكون متغيرة الاتجاه يوم الغد على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35–37)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الجغبوب.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–32)مْ , ولا تتجاوز (26)مْ اليوم على الجغبوب.