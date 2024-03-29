53 عضوًا بمجلس الدولة: إيقاف عون جاء لمعارضته صفقات مشبوهة

أخبار ليبيا 24

قال 53 عضوًا بمجلس الدولة، إن إيقاف محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، جاء لمعارضته صفقات مشبوهة، مطالبين بإعادته لمنصبه.

وأكد 53 عضوًا بمجلس الدولة، في بيان لهم تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، رفضهم الإجراءات المتخذة بحق عون والتي أدت إلى إيقافه عن العمل من قبل هيئة الرقابة الإدارية، مستنكرين سرعة تعيين من سيتولى إدارة أعمال الوزارة خلفاً لـ محمد عون في خطوة معدة ومرتبة مسبقًا من قبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية.

53 عضوًا بمجلس الدولة: إيقاف عون سببه معارضته للصفقات والاتفاقيات المشبوهة

وأوضح البيان أن إيقاف عون يهدف إلى إبعاده نتيجة معارضته للصفقات والاتفاقيات المشبوهة التي أثير حولها جدل كبير مؤخرًا، مستنكرا تواطؤ المؤسسات الرقابية غير المسبوق مع الحكومة منتهية الولاية، ومحذرا من أن ذلك سيفقد تلك المؤسسات دورها الرقابي في مكافحة الفساد.

وطالب 53 عضوًا بمجلس الدولة، بإعادة محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، إلى منصبه فورًا وسحب قرار إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية لإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذا القرار.

التجمع الوطني للأحزاب الليبية: إقالة عون تمهد لإبرام اتفاقية مشبوهة

وكان التجمع الوطني للأحزاب الليبية، قد ندد بفساد حكومة الدبيبة منتهية الولاية وقطاع النفط، مؤكدا أن إقالة محمد عون وزير النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية تمهد لإبرام اتفاقية مشبوهة، مشددا على أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، والمؤسسة الوطنية للنفط طرفان رئيسان في الفساد الذي يشوب ملف الطاقة في ليبيا، مطالبا ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون ثروات وموارد البلاد من الإهدار والتضييع وكشف كل الفساد.