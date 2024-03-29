هجوم موسكو.. الكرملين يطالب مالك تطبيق تلغرام بالحذر

أخبار ليبيا 24

أوصى الكرملين مالك تطبيق تلغرام بافل دوروف أمس الخميس أن يكون أكثر حذرا وانتباها، إذ تنتشر مزاعم بشأن استخدام التطبيق في تجنيد مسلحين هاجموا قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو.

وتأسس تطبيق تلغرام، ومقرها الآن في دبي، على يد دوروف الذي غادر روسيا في عام 2014 بعد أن فقد السيطرة على شركته السابقة. ويعيش دوروف (39 عاما) وهو روسي المولد، في دبي ويحمل جنسية مزدوجة من الإمارات وفرنسا، وفقا لما ذكره تلغرام.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لموقع لايف الإعلامي الروسي، إنه لا توجد خطط لحظر تطبيق المراسلة وهو ناشر رئيسي للأخبار في روسيا وحول العالم، لكن يجب على دوروف التزام مزيد من الحيطة.

وأضاف بيسكوف “نتوقع مزيدا من الانتباه من بافل دوروف، لأن هذا المورد الفريد والمحوري من وجهة نظر تكنولوجية، والذي نما، في الواقع، أمام أعين جيلنا، أصبح أداة يتزايد استخدام الإرهابيين لها في أغراض إرهابية”.

وقال دوروف، في منشور ظهر لاحقا على تلغرام، إن إجراءات اتخذت على الفور لوقف ما قال إنها موجة من مستخدمين مجهولين ينشرون رسائل تدعو فيما يبدو إلى أعمال عنف جديدة.

وكتب دوروف “نتيجة لذلك، تم اعتراض عشرات الآلاف من المحاولات لبث مثل هذه الرسائل، وتعرض آلاف المستخدمين المشاركين في هذا الحشد العشوائي لحظرا دائم على حساباتهم على تلغرام”.

وأضاف أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتمكن المستخدمون من تحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم إرسال رسائل شخصية إليهم، وسيتم إدخال آليات الذكاء الاصطناعي لتصفية الاتصالات غير المرغوب فيها. وكتب “تلغرام ليس مكانا للبريد التطفلي أو مكالمات العنف”.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن المهاجمين تم تجنيدهم عبر قناة متطرفة على تطبيق تلغرام تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية-ولاية خراسان”.