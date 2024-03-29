نقل 238 مهاجرا مصريا من بنغازي إلى منفذ أمساعد تمهيدا لترحيلهم

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي، نقل 238 مهاجرا يحملون الجنسية المصرية إلى منفذ امساعد البري، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه من بين المهاجرين ثلاثة جرى تسلمهم من جهاز الأمن الداخلي، و11 إبعاد أمني من النيابة العامة، و69 محالون من اللواء طارق بن زياد، بعد ضبطهم خلال محاولتهم الهجرة إلي إيطاليا، فضلا عن أربعة مصابين بالوباء الكبدي، وفق جهاز مكافحة الهجرة.

وأشار الجهاز إلى تسلمه 145 مهاجرا من فرعه في طرابلس، وجرى نقلهم أيضا إلى منفذ امساعد البري تمهيدا لترحيلهم.

وأعلن الجهاز نقل 43 مهاجرا، ممن يحملون جنسيات دول إريتريا وإثيوبيا وسورية والنيجر ونيجيريا واليمن وغانا، إلي فرع الهجرة في سرت، تمهيدا لترحيلهم إلي فرع الهجرة بطرابلس.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عن إنقاذ 130 مهاجرا غير شرعي شمال منطقة القره بوللي.

وأوضحت الوزارة أن عملية الإنقاذ جاءت بعد تلقي نداء استغاثة من خلال غرفة الاتصالات الرئيسية بالإدارة العامة لأمن السواحل بوجود قارب علي متنه عدد 130 مهاجراً شمال القره بوللي.

وتابعت الوزارة: “انطلق الزورق وادي كعام وتم إنقاذ جميع المهاجرين، واتخذت الإجراءات القانونية بإحالتهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.