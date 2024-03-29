بعد توليه قيادة الجيش.. نجل رئيس أوغندا يتعهد بقمع الفساد

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تعهد نجل الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني بمحاربة الفساد في الجيش بعد توليه منصب القائد الأعلى للجيش، وهي خطوة من المتوقع على نطاق واسع أن تسرع صعوده ليخلف والده في نهاية المطاف.

وعين موسيفيني، 79 عاما، الذي قاد أوغندا لمدة 38 عاما، نجله موهوزي كاينروجابا البالغ من العمر 49 عاما رئيسا جديدا لقوات الدفاع في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا الأسبوع الماضي.

وفي حفل تسليم رسمي يوم الخميس، تعهد كاينروجابا “بتحسين رفاهية الجنود من خلال مكافحة شر الفساد وسوء إدارة الموارد”، وفقًا لبيان أصدره الجيش.

أوغندا والسلام الإقليمي

ويلعب الجيش الأوغندي دورا مهما في السلام الإقليمي وله وحدات منتشرة في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تساعد القوات في قتال المتمردين الإسلاميين.

واتهمت المعارضة الأوغندية موسيفيني بتسريع مسيرة ابنه العسكرية لإعداده لتولي السلطة السياسية. ونفى موسيفيني إعداده للرئاسة.

في عام 2022، أقال موسيفيني كاينيروغابا من منصبه كقائد للقوات البرية الأوغندية بعد أن وجه تهديدات بغزو كينيا المجاورة في منشورات على منصة التواصل الاجتماعي (إكس).

وقال كاينيروغابا، الذي أشاد أيضًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إن التهديدات كانت مجرد مزحة.

والجمعة الماضية قالت وزارة الدفاع الأوغندية، إن رئيس أوغندا يوويري موسيفيني عين ابنه موهوزي كاينروجابا قائدا للجيش.

ومن المقرر أن تجري أوغندا انتخاباتها الرئاسية المقبلة في أوائل عام 2026، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسعى موسيفيني لإعادة انتخابه.