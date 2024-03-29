ميناء الحريقة يستلم 195 ألف برميل حقلي مسلة والسرير

أخبار ليبيا 24

استلم ميناء الحريقة في طبرق، اليوم الجمعة، نحو 195 ألف برميل من النفط الخام عبر حقلي مسلة والسرير، وفق ما أكد مصدر مسؤول بالميناء.

ويصل بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير التابعان إلى شركة الخليج العربي للنفط إلى ميناء الحريقة عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة. وميناء الحريقة هو ميناء مخصص لتصدير النفط، وغالبًا ما تبلغ صادراته خلال شهر واحد 6 ملايين برميل.

صادرات ميناء الحريقة

ويستعد الميناء لتصدير مليون برميل إلى إيطاليا؛ إذ رست اليوم الجمعة، ناقلة نفطية على رصيف الميناء في طبرق لشحن الكمية.

ومصدر مسؤول إن الناقلة النفطية ( نيسوس كيوفونيس) رست اليوم لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الناقلة هي المليونية الثالثة خلال شهر رمضان المبارك والخامسة خلال شهر مارس الجاري.

والناقلة قادمة من اليونان وتحمل علم جزر المرشال.

وسجلت العقود الفورية لخام برنت ارتفاعا قويا بنسبة 1.49% لتصل إلى 86.92 دولارا للبرميل. وأسعار خام برنت في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث تواليا بنسبة تصل إلى 1.86%.

وقفزت العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 1.73% لتصل إلى مستوى 83.06 دولارا للبرميل، وتتجه العقود لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي بنسبة وصلت إلى 2.24%.

وفي 2023 بلغ إجمالي الصادرات النفطية عير ميناء الحريقة نحو 86 مليون و800 ألف برميل.