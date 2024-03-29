ميناء الحريقة يستعد لتصدير خامس شحنة “مليونية” من النفط الخام في مارس

أخبار ليبيا 24

رست اليوم الجمعة ناقلة نفطية على رصيف ميناء الحريقة في طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام، وفقا ما صرح به مصدر مسؤول بالميناء لـ أخبار ليبيا 24.

المصدر المسؤول قال إن الناقلة النفطية ( نيسوس كيوفونيس) رست اليوم لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا.

وأضاف، أن هذه الناقلة المليونية الثالثة خلال شهر رمضان المبارك والخامسة خلال شهر مارس الجاري. والناقلة قادمة من اليونان وتحمل علم جزر المرشال.

وميناء الحريقة، هو ميناء مخصص لتصدير، بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير التابعان لشركة الخليج العربي للنفط، ومقرها بنغازي.

صادرات ميناء الحريقة في فبراير

وصدّر ميناء الحريقة التابع لشركة الخليج العربي للنفط، الشهر الماضي أربعة ملايين برميل من النفط الخام. وهذه كمية أقل من المعتاد إذ تبلغ صادرات الميناء نحو ستة ملايين برميل شهريا.

وأرجع المصدر، أن انخفاض صادرات النفط الخام في ميناء، خلال شهر فبراير الماضي بسبب مشاكل الكهرباء في حقلي مسلة والسرير.

يأتي ذلك بينما ختمت أسعار النفط الخام على ارتفاعات قوية خلال تعاملات السوق الأسبوعية الأخيرة، اليوم الجمعة، لتتجه الأسعار لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

جاء ذلك وسط مخاوف نقص الإمدادات بالأسواق، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط، وبدعم من حالة التفاؤل بشأن احتمالية أن يزداد الطلب الأمريكي على النفط الخام خلال الفترة المقبلة.

وسجلت العقود الفورية لخام برنت ارتفاعا قويا بنسبة 1.49% لتصل إلى 86.92 دولارا للبرميل. وأسعار خام برنت في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث تواليا بنسبة تصل إلى 1.86%.

وقفزت العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 1.73% لتصل إلى مستوى 83.06 دولارا للبرميل، وتتجه العقود لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي بنسبة وصلت إلى 2.24%.