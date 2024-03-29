مصر تسجل أقل نمو سكاني خلال نصف قرن

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن النمو السكاني في مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، تباطأ إلى 1.4 بالمئة في 2023، وهو أدنى معدل له منذ عقود. وأضافت الوزارة، أنها أقل معدلات نمو خلال الـ50 سنة الماضية.

تظل الحاجة إلى الحد من النمو السكاني هي الموضوع المفضل للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يلقي باللوم على ارتفاع معدل المواليد في الآونة الأخيرة في إجهاد الخدمات والميزانية الحكومية. ويبلغ عدد السكان الحالي ما يزيد قليلا عن 106 ملايين نسمة، وفقا لجهاز الإحصاء الرسمي.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني، يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العاملة على ملف القضية السكانية فضلا عن زيادة الوعي لدي المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الانجاب بما يسهم في تحسين أوضاعه المعيشية.

اكتظاظ سكاني في مصر

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 60% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه في بلد مثقل بندرة المياه ونقص فرص العمل واكتظاظ المدارس والمستشفيات.

وفقا لأرقام البنك الدولي التي يعود تاريخها إلى عام 1961، بلغ النمو السكاني ذروته بنسبة 2.8% في الفترة 1984-1985 قبل أن ينخفض إلى 1.9% في عام 2006 ثم يرتفع مرة أخرى إلى 2.3% في عام 2014.

وأظهرت البيانات أنّه منذ ذلك الحين انخفض بشكل مطرد ليصل إلى 1.6% في عام 2022.

وأطلق السيسي سلسلة من المشروعات الضخمة التي يقول إنها توفر فرص عمل وبنية تحتية لعدد متزايد من السكان، لكن منتقديها يقولون إنها تحول الموارد وتثقل كاهل مصر من الديون.

وفي عام 2019، أطلقت مصر حملة “اثنان يكفي”، وهي حملة لتنظيم الأسرة تهدف إلى تحدي تقاليد الأسر الكبيرة في المناطق الريفية.