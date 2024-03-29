لجنة دراسة مدى تأثير فرض ضريبة النقد الأجنبي على المواطن تعقد اجتماعها الثاني

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اللجنة المُكلفة بدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي بنسبة 27 % على دخل المواطن عقدت اجتماعها الثاني مساء الخميس بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وقال بليحق في بيان له، اليوم الجمعة، إن الاجتماع عقد بحضور رئيس اللجنة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة ” وعضو اللجنة رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس “بدر النحيب” وعضو اللجنة رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس “زايد هدية”.

وكان قد اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي، ليكون التعديل -إن جرى تنفيذه- هو الثاني منذ ذلك المطبق في 3 يناير 2021.

وجاء في خطاب صادر عن الكبير وجهه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في 27 فبراير الماضي، أنه من الضروري أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بـ27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف الدينار مقابل الدولار.

من جانبه عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أن قرار رئيس مجلس النواب برسم ضريبة على النقد الأجنبي جاء بشكل منفرد، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا جيد ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية.

وتسبب قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي في رفع الأسعار في عموم البلاد ما أثار سخطا شعبيا واسعا.