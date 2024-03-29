برقيق: الحداد وغرفة زوارة العسكرية اتفقا على دخول قوة عسكرية لتأمين منفذ راس أجدير

أخبار ليبيا 24

قال الهادي برقيق رئيس المجلس الأعلى للأمازيغ إنّه جرى الاتفاق مع الفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش في طرابلس على دخول قوة عسكرية مشتركة إلى منفذ راس أجدير.

وقال برقيق، في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، إن الغرفة العسكرية زوارة اتفقت مع الحداد على دخول القوة المشتركة، لتأمين منفذ راس أجدير في ظل التوترات الحاصلة.

وأوضح برقيق، أنّه سيجري تشكيل قوة مشتركة وأن أي تدخل من أي قوة ليست ضمن الاتفاق ستكون نتائجه سلبية.

وفي تصريحه لأخبار ليبيا 24 ثمّن بالرقيق على دور القيادات العسكرية الوطنية، التي قطعت الطريق أمام من يحاول زرع الفتنة وإشعال فتيل الحرب، وفق قوله.

يأتي ذلك بينما هاجم برقيق، في تصريح سابق، عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية واتهمه بتمزيق النسيج الاجتماعي في ليبيا. جاء ذلك على خلفية تصريحات الطرابلسي بشأن الاشتباكات التي حصلت داخل راس أجدير.

وقال برقيق: “إن الطرابلسي وزير مكلف ولا يملك صلاحيات مطلقة، وأن الحكومة التي يتبعها ماهي إلا حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة”.

النمروش: القوة المشتركة هدفها تأمين منفذ راس أجدير

وفي تصريحات تلفزيونية قال الفريق صلاح الدين النمروش، معاون رئيس الأركان العامة التابع للحكومة منتهية الولاية، إن تشكيل القوة العسكرية المشتركة هدفه بسط الأمن في معبر راس أجدير الحدودي مع تونس.

النمروش أضاف، أن القوة لا تحمل أي تجاذبات سياسية أو قبلية، وإنما شُكلت لإطفاء أي فتيل يهدد السلم الاجتماعي.

وقال النمروش: “إن ما يجري تداوله عن التحشيد العسكري لفرض قوة بعينها بقوة السلاح، أمر عار عن الصحة”، داعيًا جميع المناطق والبلديات للابتعاد عن الجهوية والقبلية، ودعم القوة العسكرية المشتركة.