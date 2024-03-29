حمّاد يتفقد صيانة “جسر الباكور” في توكرة ومشاريع الإعمار في المرج

أخبار ليبيا 24

تفقّد أسامة حماد، رئيس وزراء الحكومة الليبية رفقة بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار جولة أعمال جسر “الباكور” في بلدية توكرة.

وجسر “الباكور” هو جسر حيوي يربط بين ساحل بنغازي وتوكرة وبين مناطق الجبل الأخضر. ويعاني الجسر منذ عقود من التهالك والتشققات التي أصبحت تشكل خطر كبيرا على حياة المسافرين عبر الطريق.

وتابع حمّاد في أثناء الزيارة عمل الشركة الأجنبية العاملة في الجسر تحت إشراف وزارة المواصلات والنقل بالحكومة الليبية.

وبدأت الشركة منذ عدة أشهر في أعمال صيانة الجسر. وقالت الحكومة إن الأعمال تنفذ وفق تقنيات هندسية حديثة لتقوية جسم الجسر وأخذ العوامل الجوية والأوزان الثقيلة، في الاعتبار.

حمّاد يزور المرج

هذا وتفقّد حمّاد سير العمل في مشاريع الإعمار في مدينة المرج. وشملت الزيارة بعض عمارات الإسكان وغيرها من مشاريع البنية التحتية والخدمات.

وامتدت الجولة لمعاينة المبنى الجديد لكلية الاقتصاد والاطلاع على كلية العلوم وجميع الكليات الأخرى بجامعة المرج.

وقالت الحكومة، إن نسب الإنجاز تنفيذ المشروعات في مرافقها وكلياتها ما بين 30% و40%.

كما تابع حمّاد أعمال رصف الطرق وتعبيدها وصيانتها، إضافة إلى متابعة مستشفى المرج، الذي يعاني من تعطل الكثير من أجهزة التصوير الطبي المقطعي والإشعاعي وغيرها.

ويخضع المستشفى لعمليات صيانة وتأهيل. وقالت الحكومة إن نسب الإنجاز فيها وصلت إلى 40%.

وشدد رئيس الحكومة ومدير صندوق التنمية على ضرورة العمل السريع ودعم القطاع الصحي، وتطوير العمل فيه وصيانة المرافق الصحية.