حكومة حمّاد تشدد على تنفيذ حكم قضائي بوقف “قرار مالي” لحكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

ناشدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد الجهات الرقابية ومكتب النائب العام، باتخاذ كل ما يلزم، وتحمل المسؤولية اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي، بشأن إيقاف تنفيذ قرار الحكومة منتهية الولاية رقم (828) لسنة 2023 م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة.

وأصدرت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي، الخميس، حكما -في الشق المستعجل- بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وأعربت حكومة حمّاد، عن ارتياحها لاستقلال القضاء الليبي. وقالت: “إن صدور هذا الحكم جاء وفقا لصحيح القانون والواقع، ومكملا للجهود المضنية والإجراءات الإدارية والقضائية التي تتخذها للحفاظ على المال العام من عبث الحكومة منتهية الولاية التي تمعن في تبذير قوت الليبيين وأرزاقهم”.

حكومة حمّاد: لا تهاون

وأهابت حكومة حمّاد، بمصرف ليبيا المركزي إلى عدم تنفيذ أي أوامر دفع تصدرها له الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك التزاما بتنفيذ هذا الحكم، على أن يتولى الاستمرار وبشكل مباشر مهمة صرف مرتبات العاملين في الدولة خلال مواعيد استحقاقها.

ونبّهت الحكومة إلى أن أي تهاون من المصرف المركزي في إجراء أي مصروفات بناءً على طلب الحكومة منتهية الولاية من شأنه أن يشكل جرما جنائيا وتأديبيا.

وأشارت الحكومة إلى أن قانون العقوبات الليبي يفرض أحكاما وعقوبة لكل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، لاسيما وأن الحكم الصادر هذا اليوم قد منحت الصيغة التنفيذية له، وأصبح واجب النفاذ.

وحذّرت حكومة حمّاد، من أنها وجميع مؤسساتها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تقصير في تنفيذ هذا الحكم.

وقالت الحكومة: “إن هذا الحكم يضاف للأحكام القضائية الأخرى التي صدرت خلال المدة الماضية بإلغاء قرارات هذه الحكومة منتهية الولاية في صرف المال العام بدون وجه حق”.

وأضافت: أن “جميع تلك القرارات يؤكد فقدان هذه حكومة الدبيبة للشرعية والمشروعية التي تجيز لها البقاء والاستمرار في السلطة وممارسة أي نشاط مالي أو أي دور سياسي في الدولة الليبية”.