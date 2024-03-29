بنغازي.. ضبط شاحنة لتهريب الديزل ومداهمة قطعة أرض تستخدم لتخزين الوقود

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي، أن مركز شرطة سيدي خليفة التابع لها تمكن من ضبط شاحنة محملة بوقود الديزل مُعدة للتهريب، لافتة إلى أن أعضاء المركز داهموا قطعة أرض تستخدم لتخزين الوقود.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ بضبط الشارع ومكافحة كافة الظواهر السلبية.

وأشارت المديرية أنه تم إعداد خطة من قبل رئيس مركز شرطة سيدي خليفة العقيد ربيع الورفلي وأثناء تجوال أعضاء التحريات داخل الاختصاص وبالتحديد في (طريق17) خلال الفترة الصباحية تم مشاهدة شاحنة محملة بخزانات وبراميل يشتبه بأن يكون بداخلها وقود.

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحريات تأكدوا من أن الخزانات معبأة بوقود الديزل وتم الدخول إلى قطعة أرض فضاء اتضح أنها تستخدم لتخزين وقود الديزل.

ويعاني أهالي المنطقة الشرقية من نقص حاد في وقود الديزل داخل المحطات الرسمية، مقابل توفرها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وتخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، كما زادت مخصصات دعم الوقود في ليبيا لتتجاوز 12 مليار دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2021، وهو أمر يثير قلق السلطات ويطرح تساؤلات بشأن الإصلاح المطلوب لتفادي ذلك.