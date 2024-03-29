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النفط يختم تعاملات الأسبوع على ارتفاع قوي

29 مارس، 2024 10:52 ص
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النفط يختم تعاملات الأسبوع على ارتفاع قوي

أخبار ليبيا 24

ختمت أسعار النفط الخام على ارتفاعات قوية خلال تعاملات السوق الأسبوعية الأخيرة، اليوم الجمعة، لتتجه الأسعار لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

يأتي ذلك وسط مخاوف نقص الإمدادات بالأسواق، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط، وبدعم من حالة التفاؤل بشأن احتمالية أن يزداد الطلب الأمريكي على النفط الخام خلال الفترة المقبلة.

وعلى هامش تداولات الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، سجلت العقود الفورية لخام برنت ارتفاعا قويا بنسبة 1.49% لتصل إلى 86.92 دولارا للبرميل.

وأسعار خام برنت في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث تواليا بنسبة تصل إلى 1.86%.

وبالإضافة إلى ذلك، قفزت العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 1.73% لتصل إلى مستوى 83.06 دولارا للبرميل، وتتجه العقود لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي بنسبة وصلت إلى 2.24%.

وفي الجلسة السابقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط من الارتفاع غير المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية، مدفوعة بزيادة واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

النفط يختم تعاملات الأسبوع على ارتفاع قوي

انتعاش الطلب على النفط

وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 3.4% خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهو أعلى من توقعات الأسواق والتي رجحت نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.2%.

وهذه البيانات عززت التكهنات بانتعاش الطلب الأمريكي على الخام في المستقبل، ما ساهم في صعود الأسعار بالتعاملات ومواصلتها الزخم الصعودي.

كما حظيت أسعار النفط الخام بدعم قوي عزز من ارتفاعها بتعاملات الأسبوع الأخيرة اليوم الجمعة، وسط المخاوف المتزايدة بشأن نقص الإمدادات بالسوق خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية بين القوات الأمريكية وجماعات الحوثيين في البحر الأحمر.

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29 مارس، 2024 10:52 ص
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