الأخبارليبيا

المرعاش: النزاع على معبر رأس اجدير صراع على كعكة التهريب

المرعاش: لجوء الدبيبة للميليشيات دليل على غياب المؤسسات العسكرية النظامية

29 مارس، 2024 9:02 م
0 0
كامل المرعاش، المحلل السياسي،
كامل المرعاش، المحلل السياسي،

أخبار ليبيا 24

اعتبر كامل المرعاش، المحلل السياسي، إعلان عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، تشكيل قوة مكونة من ميليشيات، للسيطرة على معبر رأس اجدير، بمثابة تعبير حقيقي عن فقدان الدولة للمؤسسات العسكرية النظامية.

المرعاش: المليشيات لبت دعوة الدبيبة لكيلا يفوتها تقاسم غنائم التهريب

وأوضح المرعاش في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هذه الخطوة تأتي في إطار النزاع على كعكة التهريب، والضغط من أجل التوصل إلى حل يتم فيه تقاسم أرباح التهريب الهائلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان واضحًا من خلال دعوة ميليشيات معينة واستبعاد أخرى، بحسب ولائها للدبيبة نفسه، وأيضًا لحصر فوائد التهريب عند بعض الميليشيات التي سارعت لتلبية دعوة الدبيبة لكيلا يفوتها تقاسم غنائم التهريب.

المرعاش: التفاوض الأن على نسبة التقاسم وكيفية السيطرة على المعبر

وأضاف المرعاش أنه في كل الأحوال لن تحصل حرب بين هذه الميليشيات عندما تتفق، مرجحا أن هذا هو السيناريو الأقرب، لافتا إلى أن ميليشيات زوارة سترضخ في النهاية لتقاسم التهريب، لأنها لن تستطيع مواجهة القوة التي وصلت بالفعل إلى رأس الجدير، موضحا أنه يجرى التفاوض الآن على نسبة التقاسم وكيف تتم السيطرة على المعبر.

الوسوم
29 مارس، 2024 9:02 م
0 0

المزيد من الأخبار

محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي

السلاك: الوضع عند معبر “رأس اجدير” قابل للاشتعال مجددا

29 مارس، 2024 8:51 م
الحويج: نستهدف رفع إيرادات الدولة غير النفطية لـ60%

الحويج: نستهدف رفع إيرادات الدولة غير النفطية لـ60%

29 مارس، 2024 8:46 م
تقرير إيطالي: تشكيل حكومة تقود للانتخابات يحقق الاستقرار في ليبيا

تقرير إيطالي: تشكيل حكومة تقود للانتخابات يحقق الاستقرار في ليبيا

29 مارس، 2024 8:23 م
frame 135

هجوم موسكو.. الكرملين يطالب مالك تطبيق تلغرام بالحذر

29 مارس، 2024 7:53 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى