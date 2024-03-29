المرعاش: النزاع على معبر رأس اجدير صراع على كعكة التهريب

أخبار ليبيا 24

اعتبر كامل المرعاش، المحلل السياسي، إعلان عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، تشكيل قوة مكونة من ميليشيات، للسيطرة على معبر رأس اجدير، بمثابة تعبير حقيقي عن فقدان الدولة للمؤسسات العسكرية النظامية.

المرعاش: المليشيات لبت دعوة الدبيبة لكيلا يفوتها تقاسم غنائم التهريب

وأوضح المرعاش في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هذه الخطوة تأتي في إطار النزاع على كعكة التهريب، والضغط من أجل التوصل إلى حل يتم فيه تقاسم أرباح التهريب الهائلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان واضحًا من خلال دعوة ميليشيات معينة واستبعاد أخرى، بحسب ولائها للدبيبة نفسه، وأيضًا لحصر فوائد التهريب عند بعض الميليشيات التي سارعت لتلبية دعوة الدبيبة لكيلا يفوتها تقاسم غنائم التهريب.

المرعاش: التفاوض الأن على نسبة التقاسم وكيفية السيطرة على المعبر

وأضاف المرعاش أنه في كل الأحوال لن تحصل حرب بين هذه الميليشيات عندما تتفق، مرجحا أن هذا هو السيناريو الأقرب، لافتا إلى أن ميليشيات زوارة سترضخ في النهاية لتقاسم التهريب، لأنها لن تستطيع مواجهة القوة التي وصلت بالفعل إلى رأس الجدير، موضحا أنه يجرى التفاوض الآن على نسبة التقاسم وكيف تتم السيطرة على المعبر.