العرفي: أتوقع إلغاء ضريبة النقد الأجنبي مع نهاية العام الجاري

أخبار ليبيا 24

توقع عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي إلغاء ضريبة النقد الأجنبي مع نهاية العام الجاري 2024.

وفي تصريحات صحافية قال العرفي: “إن اللجنة المختصة بدراسة تأثير الرسم على سعر الصرف تعمل جاهدة على تنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات لاستعراض وضع السوق الليبي”.

وأكد العرفي على أهمية هذه الجهود في فهم تأثير الرسم على دخل المواطن وتحديد الخطوات المستقبلية، وأشار إلى توقعاته بإلغاء الرسم على سعر الصرف نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هذا القرار الذي أُتخذ لتغطية العجز المالي قد يصبح موضوع إلغاء، خاصة في ظل تحديات حكومة تصريف الأعمال وعجزها عن تحصيل الأموال اللازمة.

وشدد العرفي على أهمية أن تؤدي هذه الاجتماعات والمناقشات إلى نتائج فعلية وإرجاع سعر الصرف لما كان عليه في السابق، مؤكداً على ضرورة اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطنين واستقرار الاقتصاد الليبي.

وكان قد اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي، ليكون التعديل -إن جرى تنفيذه- هو الثاني منذ ذلك المطبق في 3 يناير 2021.

وجاء في خطاب صادر عن الكبير وجهه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في 27 فبراير الماضي، أنه من الضروري أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بـ27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف الدينار مقابل الدولار.

من جانبه عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أن قرار رئيس مجلس النواب برسم ضريبة على النقد الأجنبي جاء بشكل منفرد، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا جيد ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية.

وتسبب قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي في رفع الأسعار في عموم البلاد ما أثار سخطا شعبيا واسعا.