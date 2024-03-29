السلاك: الوضع عند معبر “رأس اجدير” قابل للاشتعال مجددا

أخبار ليبيا 24

قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إن التوصل إلى تفاهم بين الأطراف المسلحة في المنطقة الغربية لوأد العنف الذي كاد أن يشتعل واحتواء التوتر، يعد خطوة إيجابية.

وأوضح السلاك في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه بشأن معبر رأس اجدير ليس حلا، مشددا على أنه ليس بحاجة لهذا العدد من الأرتال الضخمة للسيطرة عليه ومكافحة التهريب، بل بحاجة إلى قوة محدودة مدربة ومحترفة وخطة محكمة وتقنية حديثة.

وأعرب السلاك عن تقديره واحترامه لـ مكون الأمازيغ والهوية الأمازيغية، بما تمثله من تاريخ وإرث حضاري كبير، مستدركا أنه لا يرى مبررا لرفع أي علم سوى العلم الذي يمثل دولة ليبيا فى الوقت الراهن.

السلاك: الوضع عند معبر رأس اجدير هو حل مؤقت للأزمة

وأشار السلاك إلى أن الوضع الراهن عند معبر “رأس جديد” هو حل مؤقت للأزمة، التي لم يتم حلها بشكل جذري لتظل قائمة وقابلة للاشتعال مجددا، ما لم تحسم الأمور بشكل يضع حدا لاستغلال المنفذ فى التهريب، والكسب غير المشروع.

وعاد الهدوء النسبي إلى معبر “رأس اجدير” بعد سيطرة قوات تابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية عليه، بعد توافقات جرت بين عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد وقيادات من المنطقة الغربية والقوات التي كانت تسيطر على المعبر من منطقة زوارة.

وتضمنت التوافقات نشر وحدات تابعة لرئاسة الأركان في المنطقة الغربية، وأخرى لوزارة الداخلية على طول خط الساحل الغربي والحدود مع تونس، فيما يقتصر مشاركة عناصر من زوارة في تأمين الحدود أيضا.