“بعد استئنافها إلى طرابلس”.. السفارة التركية: خطوطنا الوطنية ستنظم رحلات إلى مصراتة وبنغازي

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قالت السفارة التركية في ليبيا إن الخطوط الجوية التركية تخطط لتنظيم رحلات جوية إلى مصراتة وبنغازي في الفترة التالية.

جاء ذلك إثر استئناف شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة في طرابلس يوم الخميس.

وجرى استئناف الرحلات بعد انقطاع دام ما يقرب من عقد.

السفارة التركية: استئناف الرحلات يعد نقطة تحول مهمة

وقالت السفارة التركية، إن “استئناف الرحلات يعد نقطة تحول مهمة في العلاقات الثنائية مع ليبيا.. لقد تم قطع مسافة كبيرة من جهة انفتاح ليبيا على العالم”.

وأضافت السفارة التركية: أن “في إطار النهج المتكامل والشامل والذي تنتهجه تركيا تجاه ليبيا، تخطط الخطوط الجوية التركية لتنظيم رحلات جوية إلى مصراتة وبنغازي في الفترة التالية”.

ومن المتوقع أن تستأنف الخطوط التركية الجوية رحلاتها من مطار إسطنبول إلى مطار معيتيقة في طرابلس بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وفي تصريح سابق قال “محمد الشهوبي” وزير المواصلات بالحكومة منتهية الولاية، إن استئناف الرحلات الجوية التركية جاء عقب توقيع مذكرتي التفاهم بين مصلحة الطيران المدني والخطوط الجوية التركية، واستيفاء كل الاشتراطات الفنية.

وأضاف “الشهوبي” أن الخطوط التركية ستباشر رحلاتها مباشرة من وإلى مطار معيتيقة ابتداء من الأسبوع المقبل، على أن تستأنف رحلاتها في باقي المطارات الليبية تباعا.

وفي وقت سابق اعتبر “عبدالحميد الدبيبة“، أن استئناف الرحلات التركية يعد “مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات”.